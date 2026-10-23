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Погибли двое: Украина не помогает Польше расследовать причины падения ракеты - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Погибли двое: Украина не помогает Польше расследовать причины падения ракеты
Погибли двое: Украина не помогает Польше расследовать причины падения ракеты - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Погибли двое: Украина не помогает Польше расследовать причины падения ракеты
Украина не хочет сотрудничать с Польшей в плане расследования обстоятельств падения ракеты в селе Пшеводове на юго-востоке страны в 2022 году. Об этом пишет РИА РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T11:18
2026-10-23T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Украина не хочет сотрудничать с Польшей в плане расследования обстоятельств падения ракеты в селе Пшеводове на юго-востоке страны в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.При этом отмечается, что польская сторона не собирается закрывать дело, несмотря на постоянные препятствия в расследовании."Отправка запросов о правовой помощи и напоминаний будет продолжена", – отметил источник.В ноябре 2022 года на территории Польши упали две ракеты, погибли два человека. Позже уточнялось, что ракета была одна. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса. В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный экспертСМИ: Украина признала применение ПВО вблизи места падения ракеты в ПольшеПадение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем – Дуда
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польша, происшествия, украина, новости
Погибли двое: Украина не помогает Польше расследовать причины падения ракеты

Украина не отвечает на запросы Польши по поводу расследования причин падения ракеты - СМИ

11:18 23.10.2026
 
© Фото : Polski Serwis PożarniczyНа месте происшествия в Польше
На месте происшествия в Польше
© Фото : Polski Serwis Pożarniczy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Украина не хочет сотрудничать с Польшей в плане расследования обстоятельств падения ракеты в селе Пшеводове на юго-востоке страны в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.
"Расследование приостановлено... из-за отсутствия сотрудничества со стороны Украины. С момента начала следствия украинская прокуратура не ответила ни на один запрос польских следователей и не отреагировала на повторные обращения", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что польская сторона не собирается закрывать дело, несмотря на постоянные препятствия в расследовании.
"Отправка запросов о правовой помощи и напоминаний будет продолжена", – отметил источник.
В ноябре 2022 года на территории Польши упали две ракеты, погибли два человека. Позже уточнялось, что ракета была одна. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса. В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.
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