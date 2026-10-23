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Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь
Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь
На двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула на проезжую часть. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T13:25
2026-10-23T13:26
крым
ялта
севастополь
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светлана шевченко
паводки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула на проезжую часть. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.На месте уже выставлены знаки, ограничивающие скорость. Сейчас сотрудники "Крым-Спас" и МЧС России совместно со специалистами "ДЭУ" и "Зеленстроя" укладывают мешки с песком для отвода воды.Всего к устранению последствий паводка привлечено более 50 человек и 11 единиц техники. Утром в пятницу сообщалось, что в Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Всего возведено 26 временных дамб протяженностью 2300 метров, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 100 метров русла реки Гува. Задействована группировка из 315 человек и 54 единиц техники.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после штормаШкола в Алупке перешла на дистант из-за паводкаСпасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопа
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крым, ялта, севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, светлана шевченко, паводки, новости крыма
Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь

На трассе Ялта – Севастополь вода из-за паводка вышла на проезжую часть

13:25 23.10.2026 (обновлено: 13:26 23.10.2026)
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
Паводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула на проезжую часть. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.
"На двух участках трассы Ялта — Севастополь — Южнобережное шоссе со стороны леса вода вышла на проезжую часть. Движение транспорта перекрывать не планируется", - написала Шевченко в своем канале в МАКС.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
Паводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
Паводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
На месте уже выставлены знаки, ограничивающие скорость. Сейчас сотрудники "Крым-Спас" и МЧС России совместно со специалистами "ДЭУ" и "Зеленстроя" укладывают мешки с песком для отвода воды.
Всего к устранению последствий паводка привлечено более 50 человек и 11 единиц техники.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
Паводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
Паводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
Утром в пятницу сообщалось, что в Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Всего возведено 26 временных дамб протяженностью 2300 метров, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 100 метров русла реки Гува. Задействована группировка из 315 человек и 54 единиц техники.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.
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КрымЯлтаСевастопольСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПСветлана ШевченкоПаводкиНовости Крыма
 
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