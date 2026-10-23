https://crimea.ria.ru/20261023/pavodok-v-krymu-voda-vyshla-na-proezzhuyu-chast-trassy-yalta--sevastopol-1160461150.html

Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь

Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь

На двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула на проезжую часть. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T13:25

2026-10-23T13:25

2026-10-23T13:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула на проезжую часть. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.На месте уже выставлены знаки, ограничивающие скорость. Сейчас сотрудники "Крым-Спас" и МЧС России совместно со специалистами "ДЭУ" и "Зеленстроя" укладывают мешки с песком для отвода воды.Всего к устранению последствий паводка привлечено более 50 человек и 11 единиц техники. Утром в пятницу сообщалось, что в Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Всего возведено 26 временных дамб протяженностью 2300 метров, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 100 метров русла реки Гува. Задействована группировка из 315 человек и 54 единиц техники.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после штормаШкола в Алупке перешла на дистант из-за паводкаСпасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, светлана шевченко, паводки, новости крыма