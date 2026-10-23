Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь
На трассе Ялта – Севастополь вода из-за паводка вышла на проезжую часть
13:25 23.10.2026 (обновлено: 13:26 23.10.2026)
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула на проезжую часть. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.
"На двух участках трассы Ялта — Севастополь — Южнобережное шоссе со стороны леса вода вышла на проезжую часть. Движение транспорта перекрывать не планируется", - написала Шевченко в своем канале в МАКС.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
Паводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
На месте уже выставлены знаки, ограничивающие скорость. Сейчас сотрудники "Крым-Спас" и МЧС России совместно со специалистами "ДЭУ" и "Зеленстроя" укладывают мешки с песком для отвода воды.
Всего к устранению последствий паводка привлечено более 50 человек и 11 единиц техники.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
Паводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
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