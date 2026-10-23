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От пастуха до командующего флотом: к 127-летию адмирала Октябрьского - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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От пастуха до командующего флотом: к 127-летию адмирала Октябрьского
От пастуха до командующего флотом: к 127-летию адмирала Октябрьского - РИА Новости Крым, 23.10.2026
От пастуха до командующего флотом: к 127-летию адмирала Октябрьского
127 лет назад – 11 октября по новому стилю (или 23 – по старому) в одной из деревень Тверской губернии в крестьянской семье, носившей фамилию Ивановы, родился... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T07:13
2026-10-23T07:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 127 лет назад – 11 октября по новому стилю (или 23 – по старому) в одной из деревень Тверской губернии в крестьянской семье, носившей фамилию Ивановы, родился будущий Герой Советского Союза, адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский.Так начнется его большая морская биография. В 1939 году Филипп Сергеевич Октябрьский возглавит Черноморской Флот Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны руководил силами флота в совместных с сухопутными войсками оборонительных операциях на приморских направлениях.Один из руководителей героической обороны Одессы и Севастополя, начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова с 1957 года, почетный гражданин Севастополя – с 1967-го, Герой Советского Союза – основные факты из жизни Филиппа Сергеевича Октябрьского – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный УшаковКак Турция в России корабли прятала: малоизвестный фактИнженерная мощь русского флота – инфографика
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история, россия, память, инфографика, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
От пастуха до командующего флотом: к 127-летию адмирала Октябрьского

Адмиралу Филиппу Октябрьскому 127 лет – инфографика РИА Новости Крым

07:13 23.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 127 лет назад – 11 октября по новому стилю (или 23 – по старому) в одной из деревень Тверской губернии в крестьянской семье, носившей фамилию Ивановы, родился будущий Герой Советского Союза, адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский.
Мальчик, который после четырех классов местной школы, работал пастухом у зажиточных односельчан, позже – кочегаром в Петрограде и помощником машиниста на пароходах, ходивших по Ладоге, Свири и Неве, в 1918 году добровольно вступит в ряды Красного Балтийского флота.
Так начнется его большая морская биография. В 1939 году Филипп Сергеевич Октябрьский возглавит Черноморской Флот Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны руководил силами флота в совместных с сухопутными войсками оборонительных операциях на приморских направлениях.
Один из руководителей героической обороны Одессы и Севастополя, начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова с 1957 года, почетный гражданин Севастополя – с 1967-го, Герой Советского Союза – основные факты из жизни Филиппа Сергеевича Октябрьского – в инфографике РИА Новости Крым.
Адмиралу Филиппу Октябрьскому 127 лет – инфографика РИА Новости КрымАдмиралу Филиппу Октябрьскому 127 лет – инфографика РИА Новости Крым
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