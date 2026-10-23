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Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлено до 2 ноября
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлено до 2 ноября - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлено до 2 ноября
Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная с полуострова и до нее со стороны материка до 2 ноября, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T20:15
2026-10-23T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная с полуострова и до нее со стороны материка до 2 ноября, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".В компании напомнили, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят автобусы, расписание которых связано с прибытием и отправлением поездов."Если в вашем железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае вас посадят в автобус по железнодорожному билету. Если в ж/д билете указана Керчь, необходимо приобрести талон", – уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".Актуальное расписание автобусов, порядок пересадки и информация о покупке талонов доступны на нашем сайте.Ранее компания-перевозчик заявила о новой возможности приобрести талоны на автобус по Крыму в поездах "Таврия" крымского направления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:График движения крымских электричек изменится с 1 октябряПлатить за билеты в Крым можно цифровым рублемПоезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек
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Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлено до 2 ноября
Действующий порядок движения поездов "Таврия" в Крым продлен до 2 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная с полуострова и до нее со стороны материка до 2 ноября, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлевается еще на неделю, до 2 ноября включительно. Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее", – сказано в сообщении.
В компании напомнили, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят автобусы, расписание которых связано с прибытием и отправлением поездов.
"Если в вашем железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае вас посадят в автобус по железнодорожному билету. Если в ж/д билете указана Керчь, необходимо приобрести талон", – уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".
Актуальное расписание автобусов, порядок пересадки и информация о покупке талонов доступны на нашем сайте.
Ранее компания-перевозчик заявила
о новой возможности приобрести талоны на автобус по Крыму в поездах "Таврия" крымского направления.
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