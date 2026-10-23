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Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
За два часа очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла втрое – сейчас перед пунктами досмотра находятся 150 авто. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T11:27
2026-10-23T11:27
2026-10-23T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. За два часа очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла втрое – сейчас перед пунктами досмотра находятся 150 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 09:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 50 транспортных средств.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Минувшей ночью движение по Крымскому мосту ненадолго перекрывали. При этом очередей с двух сторон моста не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому переходу разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторов. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в три раза