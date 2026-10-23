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Обмен гражданскими: РФ вернула домой 7 человек и столько же передала Украине
Обмен гражданскими: РФ вернула домой 7 человек и столько же передала Украине - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Обмен гражданскими: РФ вернула домой 7 человек и столько же передала Украине
Семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в пятницу, 23 октября, в Беларуси гуманитарной миссии. Об этом сообщила уполномоченный по... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T13:44
2026-10-23T13:44
2026-10-23T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в пятницу, 23 октября, в Беларуси гуманитарной миссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в МАКС.По ее информации, россияне не могли вернуться на родину из-за проблем с документами, отсутствия поддержки и средств к существованию."Всего во время сегодняшней гуманитарной акции смогли воссоединиться 12 семей. Эта работа стала возможной благодаря договоренностям с украинской стороной и содействию Международного Комитета Красного Креста", – подчеркнула Лантратова.Она также отметила, что работ с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом продолжается.В четверг, 22 октября, Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами военных. Российская сторона передала 252 погибших бойца ВСУ, а получила 25 тел военнослужащих Вооруженных сил России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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яна лантратова, семья, белоруссия, россия, украина, новости
Обмен гражданскими: РФ вернула домой 7 человек и столько же передала Украине
В Белоруссии прошла гуманитарная миссия - семеро россиян смогли вернуться домой
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в пятницу, 23 октября, в Беларуси гуманитарной миссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в МАКС.
"Сегодня мы работаем в Беларуси, где проходит несколько важных гуманитарных миссий. И первая из них - долгожданное воссоединение семей. Семь человек возвращаются в Россию, еще семь - на Украину", – рассказала Лантратова.
По ее информации, россияне не могли вернуться на родину из-за проблем с документами, отсутствия поддержки и средств к существованию.
"Всего во время сегодняшней гуманитарной акции смогли воссоединиться 12 семей. Эта работа стала возможной благодаря договоренностям с украинской стороной и содействию Международного Комитета Красного Креста", – подчеркнула Лантратова.
Она также отметила, что работ с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом продолжается.
В четверг, 22 октября, Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами военных
. Российская сторона передала 252 погибших бойца ВСУ, а получила 25 тел военнослужащих Вооруженных сил России.
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