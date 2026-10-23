Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма: главное на утро 23 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261023/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-23-oktyabrya-1160445989.html
Новости Крыма: главное на утро 23 октября
Новости Крыма: главное на утро 23 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Новости Крыма: главное на утро 23 октября
В Крыму всю ночь и утром в пятницу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост на РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T08:25
2026-10-23T08:36
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160196343_0:89:1920:1169_1920x0_80_0_0_06ef3f3feb625c117c245462a3d63eab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и утром в пятницу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост на несколько минут перекрывали из-за ракетной опасности.Главное в Крыму и Севастополе на утро 23 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма практически всю ночь действовала беспилотная опасность. Сохранялась она и утром в пятницу. Кроме того, после часа ночи была объявлена ракетная опасность.В это же время перекрыли движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Отбой тревоги дали через несколько минут, движение по мосту было восстановлено.По состоянию на утро пятницы транспортный переход через Керченский пролив работает в обычном режиме. Очередей перед пунктами досмотра нет.Отбой беспилотной опасности дали в 8.23.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.В пятницу из-за ремонтных работ на сетях "Крымэнерго" будет ограничено водоснабжение в Бахчисарае и 45 селах района, а также в Судаке, Новом Свете, селах Веселое и Дачное.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160196343_122:0:1798:1257_1920x0_80_0_0_edcd8129a9c2581faf95784f1f154352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма: главное на утро 23 октября

Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 23 октября

08:25 23.10.2026 (обновлено: 08:36 23.10.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСЛаспи
Ласпи
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и утром в пятницу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост на несколько минут перекрывали из-за ракетной опасности.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 23 октября - в подборке РИА Новости Крым.

Новости Крыма

На территории Крыма практически всю ночь действовала беспилотная опасность. Сохранялась она и утром в пятницу. Кроме того, после часа ночи была объявлена ракетная опасность.
"Ракетная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - говорилось в сообщении крымского главка МЧС России.
В это же время перекрыли движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Отбой тревоги дали через несколько минут, движение по мосту было восстановлено.
По состоянию на утро пятницы транспортный переход через Керченский пролив работает в обычном режиме. Очередей перед пунктами досмотра нет.
Отбой беспилотной опасности дали в 8.23.
На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.
В пятницу из-за ремонтных работ на сетях "Крымэнерго" будет ограничено водоснабжение в Бахчисарае и 45 селах района, а также в Судаке, Новом Свете, селах Веселое и Дачное.

Новости Севастополя

В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольКрымский мостБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08В Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов и пансионат
08:57В Крыму ищут неплательщиков штрафов
08:43Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии
08:33Судак и Бахчисарайский район в пятницу останутся без воды
08:25Новости Крыма: главное на утро 23 октября
08:14Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов
07:58Смертельная жара погубила 50 тысяч человек в Европе
07:47Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику
07:26В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано
07:13От пастуха до командующего флотом: к 127-летию адмирала Октябрьского
07:07Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы
06:41100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма
06:23Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае
06:08Нашествие гуннов 2.0 и жертвоприношение Киеву: куда Европу ведут протесты
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 октября
23:40Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек
22:52Борьба с паводками в Крыму и обмен телами военных: главное за день
22:36Украину ждет незавидная судьба Европы – политолог
22:08Россия не хочет воевать с Украиной – Путин
Лента новостейМолния