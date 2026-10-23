https://crimea.ria.ru/20261023/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-23-oktyabrya-1160445989.html
Новости Крыма: главное на утро 23 октября
Новости Крыма: главное на утро 23 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Новости Крыма: главное на утро 23 октября
В Крыму всю ночь и утром в пятницу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост на РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T08:25
2026-10-23T08:25
2026-10-23T08:36
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160196343_0:89:1920:1169_1920x0_80_0_0_06ef3f3feb625c117c245462a3d63eab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и утром в пятницу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост на несколько минут перекрывали из-за ракетной опасности.Главное в Крыму и Севастополе на утро 23 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма практически всю ночь действовала беспилотная опасность. Сохранялась она и утром в пятницу. Кроме того, после часа ночи была объявлена ракетная опасность.В это же время перекрыли движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Отбой тревоги дали через несколько минут, движение по мосту было восстановлено.По состоянию на утро пятницы транспортный переход через Керченский пролив работает в обычном режиме. Очередей перед пунктами досмотра нет.Отбой беспилотной опасности дали в 8.23.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.В пятницу из-за ремонтных работ на сетях "Крымэнерго" будет ограничено водоснабжение в Бахчисарае и 45 селах района, а также в Судаке, Новом Свете, селах Веселое и Дачное.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160196343_122:0:1798:1257_1920x0_80_0_0_edcd8129a9c2581faf95784f1f154352.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма: главное на утро 23 октября
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 23 октября
08:25 23.10.2026 (обновлено: 08:36 23.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и утром в пятницу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост на несколько минут перекрывали из-за ракетной опасности.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 23 октября - в подборке РИА Новости Крым.
Новости Крыма
На территории Крыма практически всю ночь действовала беспилотная опасность. Сохранялась она и утром в пятницу. Кроме того, после часа ночи была объявлена ракетная опасность.
"Ракетная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - говорилось в сообщении крымского главка МЧС России.
В это же время перекрыли движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Отбой тревоги дали через несколько минут, движение по мосту было восстановлено.
По состоянию на утро пятницы транспортный переход через Керченский пролив работает в обычном режиме. Очередей перед пунктами досмотра нет.
Отбой беспилотной опасности дали в 8.23.
На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.
В пятницу из-за ремонтных работ на сетях "Крымэнерго" будет ограничено водоснабжение
в Бахчисарае и 45 селах района, а также в Судаке, Новом Свете, селах Веселое и Дачное.
Новости Севастополя
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.