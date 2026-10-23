https://crimea.ria.ru/20261023/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-23-oktyabrya-1160445989.html

Новости Крыма: главное на утро 23 октября

Новости Крыма: главное на утро 23 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Новости Крыма: главное на утро 23 октября

В Крыму всю ночь и утром в пятницу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост на РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T08:25

2026-10-23T08:25

2026-10-23T08:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и утром в пятницу действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост на несколько минут перекрывали из-за ракетной опасности.Главное в Крыму и Севастополе на утро 23 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма практически всю ночь действовала беспилотная опасность. Сохранялась она и утром в пятницу. Кроме того, после часа ночи была объявлена ракетная опасность.В это же время перекрыли движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Отбой тревоги дали через несколько минут, движение по мосту было восстановлено.По состоянию на утро пятницы транспортный переход через Керченский пролив работает в обычном режиме. Очередей перед пунктами досмотра нет.Отбой беспилотной опасности дали в 8.23.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.В пятницу из-за ремонтных работ на сетях "Крымэнерго" будет ограничено водоснабжение в Бахчисарае и 45 селах района, а также в Судаке, Новом Свете, селах Веселое и Дачное.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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