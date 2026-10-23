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Нашествие гуннов 2.0 и жертвоприношение Киеву: куда Европу ведут протесты

Нашествие гуннов 2.0 и жертвоприношение Киеву: куда Европу ведут протесты - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Нашествие гуннов 2.0 и жертвоприношение Киеву: куда Европу ведут протесты

Протестные движения, подогреваемые мигрантами, будут расползаться по обнищавшей из-за Украины Европе, приведут к усилению радикального национализма в странах и... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T06:08

2026-10-23T06:08

2026-10-23T06:08

мнения

армен гаспарян

европа

протесты

общество

украина

мигранты

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Протестные движения, подогреваемые мигрантами, будут расползаться по обнищавшей из-за Украины Европе, приведут к усилению радикального национализма в странах и небывалой силы социальному взрыву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя Комиссии по вопросам науки и образования ОП РФ, историк Армен Гаспарян.По словам Гаспаряна, происходящее сегодня в Европе совсем не похоже на революционную романтику, которой обычно наделяются протесты в европейский истории, в том числе социальный и политический кризис во Франции в 1968 году."Тогда бастовали французы. А сегодня бушуют люди с паспортом Франции, но идеологией совершенно другой", – заметил Гаспарян.На снятых кадрах отчетливо бросается в глаза, что в толпах протестантов флаги, но это не французский триколор, подчеркнул он. Все потому, что основу протестующих уже составляют заполонившие страну мигранты из Африки и Азии, выходцы из "арабских кварталов" в Париже, для которых собор Парижской Богоматери – пустой звук, и вот они уже сожгли мэрию, а потом сгорела колокольня, стоявшая 143 года, сказал Гаспарян."Приезжает несколько миллионов очень недобрых людей, которым ты сразу должен, потому что в Средневековье их колонизировали, и ты должен за это расплачиваться. И эта публика очень своеобразная. Она не хочет учиться. Ее совершенно не интересует социализация. Полиция во Франции говорит, что в эти кварталы даже днем не надо заходить, не то что ночью", – сказал Гаспарян.Испытывая серьезнейшие проблемы из-за миграционных потоков, Франция первой столкнулась с такими протестами, но не последняя: ровно то же происходит в Италии, а на очереди Германия, полагает эксперт.По мнению эксперта, есть три пути решения проблемы, но все они заходят в тупик.Во-первых, говорит он, можно было бы провести общевойсковую операцию и принудительно отправить мигрантов обратно на родину, но сделать этого нельзя, потому что они защищены многочисленными директивами Европейской комиссии в рамках политики мультикультурализма."Второе: условный Алжир готов ли их принимать обратно? Потому что для них это нагрузка будет большая, они скажут: "Кто это будет оплачивать?" – и все равно разговор перейдет в плоскость денег. И третье: чтобы такую операцию провести, нужны значительные силы. А если посмотреть национальный состав, например, французской полиции, то он очень сильно изменился за 30 лет. Там служат такие же, и будут они свои стрелять в своих? Серьезный вопрос. Они ведь могут и объединиться".Подытоживая тему мигрантов в Европе, историк вспомнил слова гитлеровского генерала Меллентина, который, оценивая заключительный этап Второй мировой войны, сказал, что "Европа не знала ничего подобного со времен гибели Римской империи".Кроме того, эксперт подчеркивает, что все страны Европы, в которых сегодня бушуют протесты, объединяет одно: стремление власти отдать свой народ в жертву ради Украины."Всех объединяет одна сверхидея: не надо заниматься собой – надо заниматься Украиной. В той же Германии и Анна-Лена Бербок, и Мерц, не сговариваясь, не вступая в преступный интеллектуальный сговор, потому что интеллекта здесь нет, говорили о том, что им абсолютно без разницы, что там считает электорат", – отметил Гаспарян.А значит, нельзя сравнивать нынешние социальные протесты европейцев с теми, что были всего несколько лет назад, когда Европа была с российским дешевым газом, а ее средний класс – сытым."Поэтому я бы не стал проводить параллели с "желтыми жилетами", в основе протестов которых лежало большое социальное недовольство тем, что происходит во Франции, но происходили они в сытые и спокойные годы. Эта сытость базировалась на дешевой энергетике, которая позволяла делать инвестиции и позволяла состояться тому самому среднему европейскому классу", – подчеркнул Гаспарян.Он приходит к выводу, что происходящее в Европе рискует перерасти в масштабную социальную бурю, главной силой в которой станут радикальные националисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дикость": что будет с Европой после большого гражданского противостояния Антироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в Германии "Россия мне не враг": захлестнет ли Европу гражданская война

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мнения, армен гаспарян, европа, протесты, общество, украина, мигранты, франция