https://crimea.ria.ru/20261023/na-krymskom-mostu-obrazovalas-ochered-1160449098.html

На Крымском мосту образовалась очередь

На Крымском мосту образовалась очередь - РИА Новости Крым, 23.10.2026

На Крымском мосту образовалась очередь

Утром в пятницу, 23 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T09:27

2026-10-23T09:27

2026-10-23T09:27

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Утром в пятницу, 23 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Минувшей ночью движение по Крымскому мосту ненадолго перекрывали. При этом очередей с двух сторон моста не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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