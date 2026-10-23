https://crimea.ria.ru/20261023/na-krymskom-mostu-obrazovalas-ochered-1160449098.html
На Крымском мосту образовалась очередь
На Крымском мосту образовалась очередь - РИА Новости Крым, 23.10.2026
На Крымском мосту образовалась очередь
Утром в пятницу, 23 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T09:27
2026-10-23T09:27
2026-10-23T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Утром в пятницу, 23 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Минувшей ночью движение по Крымскому мосту ненадолго перекрывали. При этом очередей с двух сторон моста не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
На Крымском мосту образовалась очередь
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи утром в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Утром в пятницу, 23 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 09:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 50 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Минувшей ночью движение по Крымскому мосту ненадолго перекрывали
. При этом очередей с двух сторон моста не было.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда
по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.