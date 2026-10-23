https://crimea.ria.ru/20261023/na-federalnoy-trasse-m-4-don-vvoditsya-zimniy-skorostnoy-rezhim-1160449856.html

На федеральной трассе М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим

На федеральной трассе М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим - РИА Новости Крым, 23.10.2026

На федеральной трассе М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим

С 26 октября отменяется повышенный скоростной режим, который сейчас действует на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева" для автомобилей до 3,5 тонн, сообщили в... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T09:54

2026-10-23T09:54

2026-10-23T09:54

трасса м-4 "дон"

автодор

новости

дороги

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. С 26 октября отменяется повышенный скоростной режим, который сейчас действует на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева" для автомобилей до 3,5 тонн, сообщили в госкомпании "Автодор".Теперь разрешенная максимальная скорость будет снижена со 130 км/ч до 110 км/ч.Отмечается, что переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях.Ограничения будут действовать по 11 апреля 2027 года включительно. В этом году, повышенный скоростной режим был введен 7 апреля.Ранее сообщалось, что Росавтодор может повысить скорость на участках "Тавриды" в Крыму до 110 км/ч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"Массовое ДТП на трассе М-4 "Дон": в Ростовской области столкнулись 12 автоУчасток трассы М-4 "Дон" готовят к ремонту

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", автодор, новости, дороги, транспорт