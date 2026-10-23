На федеральной трассе М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим
На федеральных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУправление автомобилем
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. С 26 октября отменяется повышенный скоростной режим, который сейчас действует на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева" для автомобилей до 3,5 тонн, сообщили в госкомпании "Автодор".
Теперь разрешенная максимальная скорость будет снижена со 130 км/ч до 110 км/ч.
"С 26 октября на обходе Новой Усмани и Рогачевки (517 км – 544 км) трассы М-4 "Дон" в Воронежской области, а также на М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (58 — 680 км) вводится зимний скоростной режим", - говорится в сообщении.
© АвтодорНа федеральных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим
© Автодор
На федеральных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим
Отмечается, что переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях.
© АвтодорНа федеральных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим
© Автодор
На федеральных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим
Ограничения будут действовать по 11 апреля 2027 года включительно. В этом году, повышенный скоростной режим был введен 7 апреля.
Ранее сообщалось, что Росавтодор может повысить скорость на участках "Тавриды" в Крыму до 110 км/ч.
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