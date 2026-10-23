https://crimea.ria.ru/20261023/missiya-v-aleshkakh-voennye-soglasovyvayut-sroki-prekraschenie-ognya-1160475892.html

Миссия в Алешках: военные согласовывают сроки прекращение огня

Миссия в Алешках: военные согласовывают сроки прекращение огня - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Миссия в Алешках: военные согласовывают сроки прекращение огня

В данный момент военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек в Херсонской области, чтобы все желающие смогли покинуть этот район. Об РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T18:44

2026-10-23T18:44

2026-10-23T18:44

дмитрий песков

кремль

новости сво

алешки

гуманитарная помощь

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В данный момент военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек в Херсонской области, чтобы все желающие смогли покинуть этот район. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в пятницу стало известно, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Соответствующее заявление опубликовал Белый дом.По его словам, покинуть Алешки в рамках гуманитарной операции смогут все желающие.При этом представитель Кремля воздержался от точных прогнозов относительно того, сколько времени займет миссия для спасения людей, сказав, что на это потребуется как минимум несколько дней.Оценивая усилия, направленные на организацию гуммиссии в Алешках, Песков отметил значительную работу уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и ее коллеги с украинской стороны.При этом Песков добавил, что Россия приветствует усилия первой леди США Меланьи Трамп, которая внесла существенный вклад в организации этой гуманитарной операции.Он подчеркнул, что координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит именно первой леди США.Ранее Лантратова сообщала, что находится на связи с американской стороной и командой Меланьи Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи людям города Алешки. В пятницу, 23 октября, она заявила, что обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом ситуацию в городе.Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за действий ВСУ в Алешках сложилась сложная гуманитарная ситуация. В Кремле заявляли, что Вооруженные силы России делают все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки, чему всячески препятствует Киев. Песков подчеркивал, что ситуация в городе критическая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

алешки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, новости сво, алешки, гуманитарная помощь, херсонская область