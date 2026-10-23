Крымский мост: сколько ждать проезда сейчас
У Крымского моста к обеду пятницы в очереди со стороны Керчи стоят 270 машин
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 23 октября, на Крымском мосту со стороны Керчи очереди на проезд ожидают 270 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Заторы начали расти с утра пятницы К 9:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 50 автомобилей. К 11 часам перед пунктами досмотра было уже 150 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 270 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов дня пятницы.
Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу остается свободным.
Минувшей ночью движение по Крымскому мосту ненадолго перекрывали. При этом очередей с двух сторон моста не было.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.