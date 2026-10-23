https://crimea.ria.ru/20261023/krymskiy-most-skolko-zhdat-proezda-seychas-1160463172.html

Крымский мост: сколько ждать проезда сейчас

Крымский мост: сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Крымский мост: сколько ждать проезда сейчас

Днем в пятницу, 23 октября, на Крымском мосту со стороны Керчи очереди на проезд ожидают 270 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T14:15

2026-10-23T14:15

2026-10-23T14:15

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 23 октября, на Крымском мосту со стороны Керчи очереди на проезд ожидают 270 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Заторы начали расти с утра пятницы К 9:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 50 автомобилей. К 11 часам перед пунктами досмотра было уже 150 авто.Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу остается свободным.Минувшей ночью движение по Крымскому мосту ненадолго перекрывали. При этом очередей с двух сторон моста не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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