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Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы
Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы
Утром в пятницу проезд по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T07:07
2026-10-23T07:07
2026-10-23T07:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Утром в пятницу проезд по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ночью движение по мосту перекрывали на несколько минут - в Крыму была объявлена ракетная опасность. Когда дали отбой - движение восстановили.Крымский мост периодически закрывают из соображений безопасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 23 октября
07:07 23.10.2026 (обновлено: 07:13 23.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Утром в пятницу проезд по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 7.00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Ночью движение по мосту перекрывали на несколько минут - в Крыму была объявлена ракетная опасность. Когда дали отбой - движение восстановили.
Крымский мост периодически закрывают из соображений безопасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда
по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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