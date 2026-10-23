https://crimea.ria.ru/20261023/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-utro-pyatnitsy-1160446528.html

Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы

Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы

Утром в пятницу проезд по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T07:07

2026-10-23T07:07

2026-10-23T07:13

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

крым

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Утром в пятницу проезд по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ночью движение по мосту перекрывали на несколько минут - в Крыму была объявлена ракетная опасность. Когда дали отбой - движение восстановили.Крымский мост периодически закрывают из соображений безопасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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