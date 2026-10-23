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Колоссальные потери Киева: что произошло в зоне СВО за неделю

Колоссальные потери Киева: что произошло в зоне СВО за неделю - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Колоссальные потери Киева: что произошло в зоне СВО за неделю

За неделю российские военные улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации и освободили 13 населенных пунктов. Потери Киева составили 8340 РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T12:49

2026-10-23T12:49

2026-10-23T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. За неделю российские военные улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации и освободили 13 населенных пунктов. Потери Киева составили 8340 солдат, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" завершили ликвидацию окруженных частей ВСУ в северо-восточной части Харьковской области. Российские бойцы улучшили положение по переднему краю. За неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1505 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 124 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.В течение прошедшей недели подразделения "Запад" заняли более выгодные позиции и взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1560 солдат, 19 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Всего на этом участке фронта ВСУ потеряли более 1275 солдат, 16 боевых бронированных машин, 221 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.В течение недели бойцы "Центра" освободили населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Враг потерял более 2405 военных, 44 боевые бронированные машины, 53 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии и 15 станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенные пункты Омельник, Тимошевка, Червоный Яр и Мировка Запорожской области, а также взяли под контроль населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области. Потери Киева на данном направлении составили свыше 1380 солдат, 22 боевые бронированные машины, 38 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение и освободила населенные пункты Малокатериновка и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 215 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 127 автомобилей, артиллерийское орудие и восемь станций радиоэлектронной борьбы.Также средства ПВО за неделю сбили 5593 вражеских беспилотников, семь ракет "Фламинго" и пять авиабомб ВСУ.Кроме того, армия России за неделю нанесла три массированных и 11 групповых ударов по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За ночь силы ПВО сбили 443 беспилотника регионами РоссииВагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дроновДроны ульяновских десантников громят вражескую технику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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