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Колоссальные потери Киева: что произошло в зоне СВО за неделю - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Колоссальные потери Киева: что произошло в зоне СВО за неделю
Колоссальные потери Киева: что произошло в зоне СВО за неделю - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Колоссальные потери Киева: что произошло в зоне СВО за неделю
За неделю российские военные улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации и освободили 13 населенных пунктов. Потери Киева составили 8340 РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T12:49
2026-10-23T12:49
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. За неделю российские военные улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации и освободили 13 населенных пунктов. Потери Киева составили 8340 солдат, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" завершили ликвидацию окруженных частей ВСУ в северо-восточной части Харьковской области. Российские бойцы улучшили положение по переднему краю. За неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1505 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 124 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.В течение прошедшей недели подразделения "Запад" заняли более выгодные позиции и взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1560 солдат, 19 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Всего на этом участке фронта ВСУ потеряли более 1275 солдат, 16 боевых бронированных машин, 221 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.В течение недели бойцы "Центра" освободили населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Враг потерял более 2405 военных, 44 боевые бронированные машины, 53 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии и 15 станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенные пункты Омельник, Тимошевка, Червоный Яр и Мировка Запорожской области, а также взяли под контроль населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области. Потери Киева на данном направлении составили свыше 1380 солдат, 22 боевые бронированные машины, 38 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение и освободила населенные пункты Малокатериновка и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 215 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 127 автомобилей, артиллерийское орудие и восемь станций радиоэлектронной борьбы.Также средства ПВО за неделю сбили 5593 вражеских беспилотников, семь ракет "Фламинго" и пять авиабомб ВСУ.Кроме того, армия России за неделю нанесла три массированных и 11 групповых ударов по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За ночь силы ПВО сбили 443 беспилотника регионами РоссииВагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дроновДроны ульяновских десантников громят вражескую технику
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Колоссальные потери Киева: что произошло в зоне СВО за неделю

Новости СВО: за неделю потери ВСУ на линии фронта составили 8340 боевиков

12:49 23.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. За неделю российские военные улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации и освободили 13 населенных пунктов. Потери Киева составили 8340 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за период с 17 по 23 октября 2026Сводка Минобороны России из зоны СВО за период с 17 по 23 октября 2026
Подразделения группировки войск "Север" завершили ликвидацию окруженных частей ВСУ в северо-восточной части Харьковской области. Российские бойцы улучшили положение по переднему краю. За неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1505 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 124 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.
В течение прошедшей недели подразделения "Запад" заняли более выгодные позиции и взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1560 солдат, 19 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Всего на этом участке фронта ВСУ потеряли более 1275 солдат, 16 боевых бронированных машин, 221 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
В течение недели бойцы "Центра" освободили населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Враг потерял более 2405 военных, 44 боевые бронированные машины, 53 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии и 15 станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенные пункты Омельник, Тимошевка, Червоный Яр и Мировка Запорожской области, а также взяли под контроль населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области. Потери Киева на данном направлении составили свыше 1380 солдат, 22 боевые бронированные машины, 38 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение и освободила населенные пункты Малокатериновка и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 215 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 127 автомобилей, артиллерийское орудие и восемь станций радиоэлектронной борьбы.
Также средства ПВО за неделю сбили 5593 вражеских беспилотников, семь ракет "Фламинго" и пять авиабомб ВСУ.
Кроме того, армия России за неделю нанесла три массированных и 11 групповых ударов по Украине.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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