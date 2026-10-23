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Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261023/gorkomitet-oborony-sevastopolya--stranitsa-istorii-goroda-russkoy-slavy-1150329923.html
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы
Севастополь — город русской славы. Во время Крымской войны XIX века наши воины обороняли главную военно-морскую базу Черноморского флота 349 дней. В годы... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T09:23
2026-10-23T09:23
инфографика
история
севастополь
оборона севастополя (1941-1942 гг.)
великая отечественная война
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Севастополь — город русской славы. Во время Крымской войны XIX века наши воины обороняли главную военно-морскую базу Черноморского флота 349 дней. В годы Великой Отечественной город держался 250 дней и ночей – с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942-го.Для организации обороны в 1941 году Постановлением бюро Крымского областного комитета ВКП(б) от 23 октября 1941 года в Севастополе был создан чрезвычайный орган власти – Городской комитет обороны. К этому времени гитлеровские войска уже практически полностью захватили Крымский полуостров. Севастополь будет держаться благодаря героизму советских воинов и во многом – грамотной работе Горкома обороны.Основные задачи чрезвычайного органа, что удалось сделать его участникам для сдерживания превосходящих сил противника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографикаКак черноморские подводники захватили турецкий пароход "Родосто""Штопор" летчика Арцеулова – высший пилотаж по-русски в инфографике
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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инфографика, история, севастополь, оборона севастополя (1941-1942 гг.), великая отечественная война, крым
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы

День создания Горкомитета обороны Севастополя – инфографика РИА Новости Крым

09:23 23.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Севастополь — город русской славы. Во время Крымской войны XIX века наши воины обороняли главную военно-морскую базу Черноморского флота 349 дней. В годы Великой Отечественной город держался 250 дней и ночей – с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942-го.
Для организации обороны в 1941 году Постановлением бюро Крымского областного комитета ВКП(б) от 23 октября 1941 года в Севастополе был создан чрезвычайный орган власти – Городской комитет обороны. К этому времени гитлеровские войска уже практически полностью захватили Крымский полуостров. Севастополь будет держаться благодаря героизму советских воинов и во многом – грамотной работе Горкома обороны.
Основные задачи чрезвычайного органа, что удалось сделать его участникам для сдерживания превосходящих сил противника – в инфографике РИА Новости Крым.
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славыГоркомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ИнфографикаИсторияСевастопольОборона Севастополя (1941-1942 гг.)Великая Отечественная войнаКрым
 
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