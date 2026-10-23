https://crimea.ria.ru/20261023/fotografiroval-avto-v-gelendzhike-zhitel-dnr-poluchil-srok-za-gosizmenu-1160453326.html

Фотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену

Фотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Фотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену

27-летней житель города Зугрэс Донецкой Народной Республики фотографировал для СБУ автомобили на Кубани и пойдет в колонию за госизмену. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T12:00

2026-10-23T12:00

2026-10-23T12:00

геленджик

новости

госизмена

краснодарский край

украинские спецслужбы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 27-летней житель города Зугрэс Донецкой Народной Республики фотографировал для СБУ автомобили на Кубани и пойдет в колонию за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По данным надзорного ведомства, фигурант по заданию представителя СБУ снимал на телефон автомобили в Геленджике. Фото с текстовой информацией о моделях машин и их государственных регистрационных знаках передавал куратору. Злоумышленник был оперативно задержан, расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по краю.Мобильный телефон и полученные осужденным от куратора деньги конфискованы в доход государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку терактаСевастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФЧлены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам

геленджик

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, новости, госизмена, краснодарский край, украинские спецслужбы