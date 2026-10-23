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Фотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену
Фотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Фотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену
27-летней житель города Зугрэс Донецкой Народной Республики фотографировал для СБУ автомобили на Кубани и пойдет в колонию за госизмену. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T12:00
2026-10-23T12:00
2026-10-23T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 27-летней житель города Зугрэс Донецкой Народной Республики фотографировал для СБУ автомобили на Кубани и пойдет в колонию за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По данным надзорного ведомства, фигурант по заданию представителя СБУ снимал на телефон автомобили в Геленджике. Фото с текстовой информацией о моделях машин и их государственных регистрационных знаках передавал куратору. Злоумышленник был оперативно задержан, расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по краю.Мобильный телефон и полученные осужденным от куратора деньги конфискованы в доход государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку терактаСевастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФЧлены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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геленджик, новости, госизмена, краснодарский край, украинские спецслужбы
Фотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену
Прокуратура: на Кубани житель ДНР получил 12 лет лишения свободы за госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 27-летней житель города Зугрэс Донецкой Народной Республики фотографировал для СБУ автомобили на Кубани и пойдет в колонию за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным надзорного ведомства, фигурант по заданию представителя СБУ снимал на телефон автомобили в Геленджике. Фото с текстовой информацией о моделях машин и их государственных регистрационных знаках передавал куратору.
Злоумышленник был оперативно задержан, расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по краю.
"С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, личности обвиняемого, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", – сообщили в пресс-службе.
Мобильный телефон и полученные осужденным от куратора деньги конфискованы в доход государства.
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