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Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику
Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику
Подразделения беспилотных систем ульяновских десантников планомерно уничтожают бронированную технику и наземные роботехнические комплексы (НРТК) ВСУ на... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T07:47
2026-10-23T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем ульяновских десантников планомерно уничтожают бронированную технику и наземные роботехнические комплексы (НРТК) ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что операторы БПЛА ведут круглосуточную разведку логистических маршрутов, по которым ВСУ безуспешно выдвигают резервы и пытаются доставить материальные средства на передовую.Дроноводы своевременно обнаруживают вражеские засады и уничтожают их до того, как они успевают нанести урон. Расчеты работают на опережение. В результате переброска личного состава и техники ВСУ на передовую срывается, уточнили в российском военном ведомстве."Десантники-штурмовики обеспечивают контроль логистических маршрутов ВСУ и поддерживают наступательные действия подразделений дивизии на Запорожском направлении", - добавили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские артиллеристы громят противника на правом берегу ДнепраНа правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУРоссийские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, видео
Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику
Беспилотники ульяновских десантников уничтожают технику ВСУ на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем ульяновских десантников планомерно уничтожают бронированную технику и наземные роботехнические комплексы (НРТК) ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что операторы БПЛА ведут круглосуточную разведку логистических маршрутов, по которым ВСУ безуспешно выдвигают резервы и пытаются доставить материальные средства на передовую.
"По выявленным целям наносятся удары с применением ударных дронов. Уничтожается не только бронированная техника ВСУ, но и НРТК, грузовые автомобили и пикапы, перевозившие личный состав и имущество", - говорится в сообщении.
Дроноводы своевременно обнаруживают вражеские засады и уничтожают их до того, как они успевают нанести урон. Расчеты работают на опережение. В результате переброска личного состава и техники ВСУ на передовую срывается, уточнили в российском военном ведомстве.
"Десантники-штурмовики обеспечивают контроль логистических маршрутов ВСУ и поддерживают наступательные действия подразделений дивизии на Запорожском направлении", - добавили в Минобороны РФ.
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