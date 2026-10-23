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Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику

Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику

Подразделения беспилотных систем ульяновских десантников планомерно уничтожают бронированную технику и наземные роботехнические комплексы (НРТК) ВСУ на... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T07:47

2026-10-23T07:47

2026-10-23T07:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем ульяновских десантников планомерно уничтожают бронированную технику и наземные роботехнические комплексы (НРТК) ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что операторы БПЛА ведут круглосуточную разведку логистических маршрутов, по которым ВСУ безуспешно выдвигают резервы и пытаются доставить материальные средства на передовую.Дроноводы своевременно обнаруживают вражеские засады и уничтожают их до того, как они успевают нанести урон. Расчеты работают на опережение. В результате переброска личного состава и техники ВСУ на передовую срывается, уточнили в российском военном ведомстве."Десантники-штурмовики обеспечивают контроль логистических маршрутов ВСУ и поддерживают наступательные действия подразделений дивизии на Запорожском направлении", - добавили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские артиллеристы громят противника на правом берегу ДнепраНа правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУРоссийские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, видео