https://crimea.ria.ru/20261023/dronovody-dnepra-byut-tekhniku-i-robotov-vsu--kadry-minoborony-1160448579.html

Дроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны

Дроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Дроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны

Подразделения беспилотных систем Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T20:40

2026-10-23T20:40

2026-10-23T20:40

группировка войск "днепр"

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Кадры работы российских военных показали в Минобороны РФ. Совместная боевая работа разведывательных и ударных дронов позволяет при минимальных затратах времени поражать цели до того, как техника врага успевает сменить позиции. В результате ударов уничтожены несколько наземных робототехнических комплексов и сопровождавшая их бронетехника и автомобильный транспорт. Российские подразделения последовательно расширяют контроль над узлами дорог и логистическими маршрутами ВСУ, подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дроновБойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направленииРоссийские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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