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Дроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны
Дроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Дроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны
Подразделения беспилотных систем Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T20:40
2026-10-23T20:40
2026-10-23T20:40
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Кадры работы российских военных показали в Минобороны РФ. Совместная боевая работа разведывательных и ударных дронов позволяет при минимальных затратах времени поражать цели до того, как техника врага успевает сменить позиции. В результате ударов уничтожены несколько наземных робототехнических комплексов и сопровождавшая их бронетехника и автомобильный транспорт. Российские подразделения последовательно расширяют контроль над узлами дорог и логистическими маршрутами ВСУ, подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дроновБойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направленииРоссийские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра
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группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, видео, видео
Дроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны
Подразделения беспилотных систем "Днепра" уничтожают технику ВСУ в Запорожской области