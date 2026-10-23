https://crimea.ria.ru/20261023/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-seychas-1160474608.html

Что происходит на Крымском мосту сейчас

Что происходит на Крымском мосту сейчас - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Что происходит на Крымском мосту сейчас

К вечеру пятницы, 23 октября, очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 350 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T18:15

2026-10-23T18:15

2026-10-23T18:15

ситуация на дорогах крыма

крым

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транспорт

логистика

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы, 23 октября, очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 350 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Количество машин начало расти с утра пятницы К 9:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 50 автомобилей. К 11 часам перед пунктами досмотра было уже 150 авто, а к 14:00 - 270 машин.Уточняется, что со стороны Тамани очередей по-прежнему нет.Минувшей ночью движение по Крымскому мосту ненадолго перекрывали. При этом очередей с двух сторон моста не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому переходу разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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