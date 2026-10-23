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Что происходит на Крымском мосту сейчас - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Что происходит на Крымском мосту сейчас
Что происходит на Крымском мосту сейчас - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Что происходит на Крымском мосту сейчас
К вечеру пятницы, 23 октября, очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 350 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T18:15
2026-10-23T18:15
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
керчь
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы, 23 октября, очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 350 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Количество машин начало расти с утра пятницы К 9:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 50 автомобилей. К 11 часам перед пунктами досмотра было уже 150 авто, а к 14:00 - 270 машин.Уточняется, что со стороны Тамани очередей по-прежнему нет.Минувшей ночью движение по Крымскому мосту ненадолго перекрывали. При этом очередей с двух сторон моста не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому переходу разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, керчь, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту
Что происходит на Крымском мосту сейчас

На Крымском мосту в очереди стоят 350 машин

18:15 23.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы, 23 октября, очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 350 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Количество машин начало расти с утра пятницы К 9:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 50 автомобилей. К 11 часам перед пунктами досмотра было уже 150 авто, а к 14:00 - 270 машин.
"По состоянию на 18:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 350 транспортных средств. Время ожидания - около часа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны Тамани очередей по-прежнему нет.
Минувшей ночью движение по Крымскому мосту ненадолго перекрывали. При этом очередей с двух сторон моста не было.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому переходу разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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