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Выговоры и увольнение: 20 должностных лиц в Крыму наказаны за плохую работу - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Выговоры и увольнение: 20 должностных лиц в Крыму наказаны за плохую работу
Выговоры и увольнение: 20 должностных лиц в Крыму наказаны за плохую работу - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Выговоры и увольнение: 20 должностных лиц в Крыму наказаны за плохую работу
В Крыму 19 должностных лиц получили дисциплинарные взыскания за формальный подход к работе при рассмотрении обращений граждан. Соответствующее решение глава... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T21:16
2026-10-23T21:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Крыму 19 должностных лиц получили дисциплинарные взыскания за формальный подход к работе при рассмотрении обращений граждан. Соответствующее решение глава Крыма Сергей Аксенов принял по итогам совещания. Об этом сообщается на сайте правительства республики.Отмечается, что особое внимание на заседании было уделено порядку и результатам рассмотрения обращений жителей городов и районов Крыма.Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании неудовлетворительной работы девяти депутатов, добавили в правительстве.За неудовлетворительную работу выговоры получили должностные лица Симферополя, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялты и Советского района.Так, в Евпатории дисциплинарные взыскания вынесены заместителям главы администрации города Илье Сениченко, Ивану Ворохобину и Антону Новикову. А также трем депутатам: Анне Войтенко, Татьяне Василевич и Яне Бузинской.В Керчи выговор получил замглавы администрации Олег Шевченко. А также директор Керченского филиала "Вода Крыма" Алексей Кот и депутаты горсовета Павел Шпехт и Дмитрий Андропуло.В Ялте выговоры получили генеральный директор организации "Ремонтно-эксплуатационная организация – 1" Игорь Тощук и начальник "Ялтажилсервис" Ирина Ермакова.В Феодосии дисциплинарное взыскание вынесено в отношении замглавы администрации города Анатолия Чорного и депутата горсовета Александр Зетина.В Советском районе аналогичные меры приняты в отношении первого заместителя главы администрации Валентины Ореховой, депутата райсовета Руслана Усенко, а также председателя Советского сельского совета – главы администрации одноименного сельского поселения Максима Кошевого.В Симферополе выговоры вынесены депутатам городского совета Евгению Чепурному и Владимиру Смирнову.Ранее Аксенов пригрозил дисциплинарными взысканиями и последующими увольнениями виновным в нерешенных вопросах в сфере ЖКХ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог"Футболят по горизонтали": в Крыму простятся с нерадивыми чиновникамиАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
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крым, сергей аксенов, новости крыма, евпатория, керчь, симферополь, ялта, феодосия, советский район, политика
Выговоры и увольнение: 20 должностных лиц в Крыму наказаны за плохую работу

В Крыму чиновники получили выговоры за плохую работу с обращениями людей

21:16 23.10.2026 (обновлено: 21:50 23.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистерский портфель
Министерский портфель - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Крыму 19 должностных лиц получили дисциплинарные взыскания за формальный подход к работе при рассмотрении обращений граждан. Соответствующее решение глава Крыма Сергей Аксенов принял по итогам совещания. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Отмечается, что особое внимание на заседании было уделено порядку и результатам рассмотрения обращений жителей городов и районов Крыма.
"Десяти должностным лицам, среди которых заместители глав администраций городов и районов и сотрудники ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, вынесены дисциплинарные взыскания за формальный подход к работе при рассмотрении обращений граждан", – сказано в сообщении правительства.
Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании неудовлетворительной работы девяти депутатов, добавили в правительстве.
За неудовлетворительную работу выговоры получили должностные лица Симферополя, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялты и Советского района.
Так, в Евпатории дисциплинарные взыскания вынесены заместителям главы администрации города Илье Сениченко, Ивану Ворохобину и Антону Новикову. А также трем депутатам: Анне Войтенко, Татьяне Василевич и Яне Бузинской.
В Керчи выговор получил замглавы администрации Олег Шевченко. А также директор Керченского филиала "Вода Крыма" Алексей Кот и депутаты горсовета Павел Шпехт и Дмитрий Андропуло.
"Уволена сотрудник администрации Керчи, отвечавшая за принятие информации по линии ЕДДС, заместитель начальника ДГХ Литвиненко Оксана Николаевна", – уточняется в сообщении.
В Ялте выговоры получили генеральный директор организации "Ремонтно-эксплуатационная организация – 1" Игорь Тощук и начальник "Ялтажилсервис" Ирина Ермакова.
В Феодосии дисциплинарное взыскание вынесено в отношении замглавы администрации города Анатолия Чорного и депутата горсовета Александр Зетина.
В Советском районе аналогичные меры приняты в отношении первого заместителя главы администрации Валентины Ореховой, депутата райсовета Руслана Усенко, а также председателя Советского сельского совета – главы администрации одноименного сельского поселения Максима Кошевого.
В Симферополе выговоры вынесены депутатам городского совета Евгению Чепурному и Владимиру Смирнову.
Ранее Аксенов пригрозил дисциплинарными взысканиями и последующими увольнениями виновным в нерешенных вопросах в сфере ЖКХ.
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КрымСергей АксеновНовости КрымаЕвпаторияКерчьСимферопольЯлтаФеодосияСоветский районПолитика
 
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