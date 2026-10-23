https://crimea.ria.ru/20261023/chinovniki-v-krymu-poluchili-vygovory-i-distsiplinarnye-vzyskaniya-1160480295.html

Выговоры и увольнение: 20 должностных лиц в Крыму наказаны за плохую работу

Выговоры и увольнение: 20 должностных лиц в Крыму наказаны за плохую работу - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Выговоры и увольнение: 20 должностных лиц в Крыму наказаны за плохую работу

В Крыму 19 должностных лиц получили дисциплинарные взыскания за формальный подход к работе при рассмотрении обращений граждан. Соответствующее решение глава... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T21:16

2026-10-23T21:16

2026-10-23T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Крыму 19 должностных лиц получили дисциплинарные взыскания за формальный подход к работе при рассмотрении обращений граждан. Соответствующее решение глава Крыма Сергей Аксенов принял по итогам совещания. Об этом сообщается на сайте правительства республики.Отмечается, что особое внимание на заседании было уделено порядку и результатам рассмотрения обращений жителей городов и районов Крыма.Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании неудовлетворительной работы девяти депутатов, добавили в правительстве.За неудовлетворительную работу выговоры получили должностные лица Симферополя, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялты и Советского района.Так, в Евпатории дисциплинарные взыскания вынесены заместителям главы администрации города Илье Сениченко, Ивану Ворохобину и Антону Новикову. А также трем депутатам: Анне Войтенко, Татьяне Василевич и Яне Бузинской.В Керчи выговор получил замглавы администрации Олег Шевченко. А также директор Керченского филиала "Вода Крыма" Алексей Кот и депутаты горсовета Павел Шпехт и Дмитрий Андропуло.В Ялте выговоры получили генеральный директор организации "Ремонтно-эксплуатационная организация – 1" Игорь Тощук и начальник "Ялтажилсервис" Ирина Ермакова.В Феодосии дисциплинарное взыскание вынесено в отношении замглавы администрации города Анатолия Чорного и депутата горсовета Александр Зетина.В Советском районе аналогичные меры приняты в отношении первого заместителя главы администрации Валентины Ореховой, депутата райсовета Руслана Усенко, а также председателя Советского сельского совета – главы администрации одноименного сельского поселения Максима Кошевого.В Симферополе выговоры вынесены депутатам городского совета Евгению Чепурному и Владимиру Смирнову.Ранее Аксенов пригрозил дисциплинарными взысканиями и последующими увольнениями виновным в нерешенных вопросах в сфере ЖКХ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог"Футболят по горизонтали": в Крыму простятся с нерадивыми чиновникамиАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

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крым, сергей аксенов, новости крыма, евпатория, керчь, симферополь, ялта, феодосия, советский район, политика