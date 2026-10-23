Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым . В пятницу в Крыму станет еще теплее, но на побережье возможны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления . Без осадков, лишь в отдельных районах вероятен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +19…23, в горах +12…17", - уточнили синоптики.

На побережье временами будет идти дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем поднимется до +20.