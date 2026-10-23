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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму станет еще теплее, но на побережье возможны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T00:01
2026-10-23T00:01
2026-10-23T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму станет еще теплее, но на побережье возможны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +19...21.На побережье временами будет идти дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем поднимется до +20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу на побережье пройдут дожди и потеплеет до +23 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму станет еще теплее, но на побережье возможны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь в отдельных районах вероятен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +19…23, в горах +12…17", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +19...21.
На побережье временами будет идти дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем поднимется до +20.
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