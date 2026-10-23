Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261023/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1160420838.html
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму станет еще теплее, но на побережье возможны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T00:01
2026-10-23T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/15/1160381000_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_594040aa9916fe35d4831efc93f8c131.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму станет еще теплее, но на побережье возможны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +19...21.На побережье временами будет идти дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем поднимется до +20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/15/1160381000_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_9b87420833ae82d221b9f5a350dd9941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу на побережье пройдут дожди и потеплеет до +23 градусов

00:01 23.10.2026
 
© Национальный парк "Крымский" в ВКНациональный парк "Крымский"
Национальный парк Крымский
© Национальный парк "Крымский" в ВК
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму станет еще теплее, но на побережье возможны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь в отдельных районах вероятен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +19…23, в горах +12…17", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +19...21.
На побережье временами будет идти дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем поднимется до +20.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский гидрометцентрПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 октября
23:40Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек
22:52Борьба с паводками в Крыму и обмен телами военных: главное за день
22:36Украину ждет незавидная судьба Европы – политолог
22:08Россия не хочет воевать с Украиной – Путин
21:57Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направлении
21:39Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин
21:37Утраченные Украиной земли не являются ее территориями – Путин
21:34Путин: заявления Европы об угрозе войны с РФ – политическая шизофрения
21:26Путину вручили почетный знак Российского театрального общества под номером 1
21:11Российские ученые создали анальгетик на основе сосновой смолы
20:54Крымчанин взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге
20:4149 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день
20:37Государство поддерживает свыше 600 профессиональных театров – Путин
20:28В море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ
20:08В Севастополе начался сбор тепличных огурцов
19:49Мирное соглашение по Украине: каким оно может быть
19:31В России увеличили производство бензина и дизеля – правительство
19:19Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма
Лента новостейМолния