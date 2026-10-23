Рейтинг@Mail.ru
Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261023/bolee-400-aftershokov-vyzvalo-moschnoe-zemletryasenie-v-kitae-1160445805.html
Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае
Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае
Землетрясение в Тибетском автономном районе Китая вызвало более 400 афтершоков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T06:23
2026-10-23T06:23
землетрясение
китай
тибет
новости
в мире
си цзиньпин (председатель кнр)
сейсмология
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97c45882b13331bae7d7bd727dd65b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение в Тибетском автономном районе Китая вызвало более 400 афтершоков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая в 201 километре на северо-востоке от городского округа Нагчу."По состоянию на 07.00 (02.00 мск - ред.) 23 октября было зарегистрировано в общей сложности 413 афтершоков", - говорится в сообщении.Из них 393 толчка имели магнитуду менее 3,0, самый сильный достиг магнитуды 4,3.По последним данным, в результате землетрясения погибли 16 человек и 46 пострадали. Обрушилось более 300 домов. На место происшествия направлено более 300 сотрудников полиции, а региональный пожарно-спасательный корпус мобилизовал 347 сотрудников в пострадавшие районы.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал всеми силами проводить поисково-спасательные работы."Необходимо всеми силами проводить поисково-спасательные работы, приложить все усилия для оказания медицинской помощи пострадавшим, максимально сократить число человеческих жертв", - сказал он.Глава КНР также поручил незамедлительно направить в район бедствия материалы и средства для аварийно-спасательных работ, восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить надлежащее размещение пострадавших и безопасность жизни и имущества населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
китай
тибет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_709122829a8a7fad459ac01d8cd5c02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, китай, тибет, новости, в мире, си цзиньпин (председатель кнр), сейсмология
Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае

В Китае после землетрясения зарегистрировали более 400 афтершоков

06:23 23.10.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение в Тибетском автономном районе Китая вызвало более 400 афтершоков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая в 201 километре на северо-востоке от городского округа Нагчу.
"По состоянию на 07.00 (02.00 мск - ред.) 23 октября было зарегистрировано в общей сложности 413 афтершоков", - говорится в сообщении.
Из них 393 толчка имели магнитуду менее 3,0, самый сильный достиг магнитуды 4,3.
По последним данным, в результате землетрясения погибли 16 человек и 46 пострадали. Обрушилось более 300 домов. На место происшествия направлено более 300 сотрудников полиции, а региональный пожарно-спасательный корпус мобилизовал 347 сотрудников в пострадавшие районы.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал всеми силами проводить поисково-спасательные работы.
"Необходимо всеми силами проводить поисково-спасательные работы, приложить все усилия для оказания медицинской помощи пострадавшим, максимально сократить число человеческих жертв", - сказал он.
Глава КНР также поручил незамедлительно направить в район бедствия материалы и средства для аварийно-спасательных работ, восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить надлежащее размещение пострадавших и безопасность жизни и имущества населения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЗемлетрясениеКитайТибетНовостиВ миреСи Цзиньпин (председатель КНР)Сейсмология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08В Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов и пансионат
08:57В Крыму ищут неплательщиков штрафов
08:43Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии
08:33Судак и Бахчисарайский район в пятницу останутся без воды
08:25Новости Крыма: главное на утро 23 октября
08:14Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов
07:58Смертельная жара погубила 50 тысяч человек в Европе
07:47Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику
07:26В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано
07:13От пастуха до командующего флотом: к 127-летию адмирала Октябрьского
07:07Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы
06:41100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма
06:23Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае
06:08Нашествие гуннов 2.0 и жертвоприношение Киеву: куда Европу ведут протесты
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 октября
23:40Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек
22:52Борьба с паводками в Крыму и обмен телами военных: главное за день
22:36Украину ждет незавидная судьба Европы – политолог
22:08Россия не хочет воевать с Украиной – Путин
Лента новостейМолния