https://crimea.ria.ru/20261023/bolee-400-aftershokov-vyzvalo-moschnoe-zemletryasenie-v-kitae-1160445805.html

Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае

Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае

Землетрясение в Тибетском автономном районе Китая вызвало более 400 афтершоков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T06:23

2026-10-23T06:23

2026-10-23T06:23

землетрясение

китай

тибет

новости

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си цзиньпин (председатель кнр)

сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение в Тибетском автономном районе Китая вызвало более 400 афтершоков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая в 201 километре на северо-востоке от городского округа Нагчу."По состоянию на 07.00 (02.00 мск - ред.) 23 октября было зарегистрировано в общей сложности 413 афтершоков", - говорится в сообщении.Из них 393 толчка имели магнитуду менее 3,0, самый сильный достиг магнитуды 4,3.По последним данным, в результате землетрясения погибли 16 человек и 46 пострадали. Обрушилось более 300 домов. На место происшествия направлено более 300 сотрудников полиции, а региональный пожарно-спасательный корпус мобилизовал 347 сотрудников в пострадавшие районы.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал всеми силами проводить поисково-спасательные работы."Необходимо всеми силами проводить поисково-спасательные работы, приложить все усилия для оказания медицинской помощи пострадавшим, максимально сократить число человеческих жертв", - сказал он.Глава КНР также поручил незамедлительно направить в район бедствия материалы и средства для аварийно-спасательных работ, восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить надлежащее размещение пострадавших и безопасность жизни и имущества населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, китай, тибет, новости, в мире, си цзиньпин (председатель кнр), сейсмология