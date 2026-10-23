https://crimea.ria.ru/20261023/blagoustroystvo-turistskogo-tsentra-v-gorode-saki-zaversheno-na-65-1160474774.html

Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%

Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65% - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%

Благоустройство туристского центра города Саки "Город Саки - источник силы и здоровья" завершено на 65%, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T20:05

2026-10-23T20:05

2026-10-23T20:05

крым

новости крыма

саки

туризм в крыму

внутренний туризм

сергей ганзий

минкурортов крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/17/1160474981_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_dff35208a99465abccc3c277edcc546a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Благоустройство туристского центра города Саки "Город Саки - источник силы и здоровья" завершено на 65%, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Он отметил, что в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" продолжается благоустройство Курортного парка. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Общая стоимость работ на благоустройство туристского центра составляет 213,78 миллионов рублей, завершить их планируется к концу 2026 года. Площадь благоустройства составит 3,71 гектар.Концепция проекта направлена на максимальное сохранение его рекреационного значения, зеленых насаждений, гармонично вписав их в современную инфраструктуру, подчеркнул Ганзий.В конце июля сообщалось, что второй этап работ на объекте "Город Саки – источник силы и здоровья" завершен на 38%.В августе 2025 года сообщалось, что работы по обустройству туркода выполнены на 44%. На благоустройство туристического центра Сак выделили 180 млн рублей. Предполагалось, что работы будут завершены к концу 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах"Крымский сувенир": в Симферополе представили работы ремесленников

крым

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, саки, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей ганзий, минкурортов крыма