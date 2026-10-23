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Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%
Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65% - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%
Благоустройство туристского центра города Саки "Город Саки - источник силы и здоровья" завершено на 65%, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Благоустройство туристского центра города Саки "Город Саки - источник силы и здоровья" завершено на 65%, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Он отметил, что в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" продолжается благоустройство Курортного парка. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Общая стоимость работ на благоустройство туристского центра составляет 213,78 миллионов рублей, завершить их планируется к концу 2026 года. Площадь благоустройства составит 3,71 гектар.Концепция проекта направлена на максимальное сохранение его рекреационного значения, зеленых насаждений, гармонично вписав их в современную инфраструктуру, подчеркнул Ганзий.В конце июля сообщалось, что второй этап работ на объекте "Город Саки – источник силы и здоровья" завершен на 38%.В августе 2025 года сообщалось, что работы по обустройству туркода выполнены на 44%. На благоустройство туристического центра Сак выделили 180 млн рублей. Предполагалось, что работы будут завершены к концу 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах"Крымский сувенир": в Симферополе представили работы ремесленников
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Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%
Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Благоустройство туристского центра города Саки "Город Саки - источник силы и здоровья" завершено на 65%, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"На сегодняшний день на объекте "Комплексное обустройство туристского центра города Саки "Город Саки – источник силы и здоровья", несмотря на логистические трудности с поставками материалов, строители придерживаются заданного темпа, ориентируясь на благоприятные погодные условия. Готовность объекта составляет 65%", - написал в своем канале в МАКС Ганзий.
Он отметил, что в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" продолжается благоустройство Курортного парка. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Общая стоимость работ на благоустройство туристского центра составляет 213,78 миллионов рублей, завершить их планируется к концу 2026 года. Площадь благоустройства составит 3,71 гектар.
Концепция проекта направлена на максимальное сохранение его рекреационного значения, зеленых насаждений, гармонично вписав их в современную инфраструктуру, подчеркнул Ганзий.
В конце июля сообщалось, что второй этап работ на объекте "Город Саки – источник силы и здоровья" завершен
на 38%.
В августе 2025 года сообщалось, что работы по обустройству туркода выполнены
на 44%. На благоустройство туристического центра Сак выделили 180 млн рублей. Предполагалось, что работы будут завершены
к концу 2025 года.
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