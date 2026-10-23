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Бензин АИ-92 и АИ-95: где заправиться в Крыму в пятницу
Бензин АИ-92 и АИ-95: где заправиться в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Бензин АИ-92 и АИ-95: где заправиться в Крыму в пятницу
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 по социальной цене будут продавать в Крыму в пятницу, 23 октября, только на автозаправках сети ТЭС. Об этом сообщили в министерстве... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T11:43
2026-10-23T11:43
2026-10-23T11:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 по социальной цене будут продавать в Крыму в пятницу, 23 октября, только на автозаправках сети ТЭС. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма."Реализация моторного топлива 23 октября осуществляется c 14:00 на АЗС ТЭС по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах", – говорится в сообщении.С 16:00 купить бензин указанных марок можно на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи.С 17:00 начнется продажа бензина АИ-92 и АИ-95 по 100 рублей за литр в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на Южном берегу Крыма."Перед выездом, пожалуйста, проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – предупредили в Минтопэнерго РК.Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Бензин АИ-92 и АИ-95: где заправиться в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу бензин марок АИ-92 и АИ-95 по социальной цене будут продавать с 14:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 по социальной цене будут продавать в Крыму в пятницу, 23 октября, только на автозаправках сети ТЭС. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
"Реализация моторного топлива 23 октября осуществляется c 14:00 на АЗС ТЭС по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах", – говорится в сообщении.
С 16:00 купить бензин указанных марок можно на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи.
С 17:00 начнется продажа бензина АИ-92 и АИ-95 по 100 рублей за литр в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на Южном берегу Крыма.
"Перед выездом, пожалуйста, проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте
", – предупредили в Минтопэнерго РК.
Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.
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