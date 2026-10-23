https://crimea.ria.ru/20261023/benzin-ai-92-i-ai-95-gde-zapravitsya-v-krymu-v-pyatnitsu-1160452069.html

Бензин АИ-92 и АИ-95: где заправиться в Крыму в пятницу

Бензин АИ-92 и АИ-95: где заправиться в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Бензин АИ-92 и АИ-95: где заправиться в Крыму в пятницу

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 по социальной цене будут продавать в Крыму в пятницу, 23 октября, только на автозаправках сети ТЭС. Об этом сообщили в министерстве... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T11:43

2026-10-23T11:43

2026-10-23T11:43

бензин

топливо

топливо в крыму

новости крыма

крым

транспорт

дефицит топлива в крыму

минтопэнерго крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111810/76/1118107621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_41a172385607ad5179394968cf9b4ff3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 по социальной цене будут продавать в Крыму в пятницу, 23 октября, только на автозаправках сети ТЭС. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма."Реализация моторного топлива 23 октября осуществляется c 14:00 на АЗС ТЭС по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах", – говорится в сообщении.С 16:00 купить бензин указанных марок можно на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи.С 17:00 начнется продажа бензина АИ-92 и АИ-95 по 100 рублей за литр в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на Южном берегу Крыма."Перед выездом, пожалуйста, проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – предупредили в Минтопэнерго РК.Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо, топливо в крыму, новости крыма, крым, транспорт, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма