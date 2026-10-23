https://crimea.ria.ru/20261023/ataka-vsu-na-nizhegorodskuyu-oblast--raneny-lyudi-i-povrezhdeny-doma-1160452527.html

Атака ВСУ на Нижегородскую область – ранены люди и повреждены дома

Атака ВСУ на Нижегородскую область – ранены люди и повреждены дома - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Атака ВСУ на Нижегородскую область – ранены люди и повреждены дома

Три человека госпитализированы после атаки ВСУ в Нижегородской области, повреждены дома и объект образования, школы переведены на дистант. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T11:11

2026-10-23T11:11

2026-10-23T11:11

глеб никитин

нижегородская область

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Три человека госпитализированы после атаки ВСУ в Нижегородской области, повреждены дома и объект образования, школы переведены на дистант. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.Также повреждения получили несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры. Школы в округе переведены на дистанционный режим работы. На местах инцидентов работают оперативные службы.Всего, по данным Никитина, ночью и утром на территории Нижегородской области силы Минобороны и "Барс-НН" отразили атаку 19 БПЛА.Средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за деньВ море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУВ Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома

нижегородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, атаки всу, происшествия, новости