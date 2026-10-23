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"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах" - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"
"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах" - РИА Новости Крым, 23.10.2026
"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"
Международный детский центр "Артек" запустил проект "Россия в лицах", приуроченного к Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе центра. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T18:35
2026-10-23T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" запустил проект "Россия в лицах", приуроченного к Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе центра.До конца 2026 года в рамках проекта предлагается познакомиться с регионами России. О различных субъектах расскажут артековцы и обучающиеся школы МДЦ. Первым регионом в программе путешествий станет Республика Дагестан.Проект "Россия в лицах" направлен на формирование уважительного отношения к культурному многообразию страны и осознание единства народов Российской Федерации.Ранее сообщалось, что в международном детском центре "Артек" создано современное пространство для психологического комфорта детей и педагогов. Теперь артековцы могут восстановить силы или справиться со стрессом в специальных сенсорных комнатах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ИИ и цифровой контент: в "Артеке" создают новую технологическую средуДиректор "Артека" стал лауреатом премии правительстваВ "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии
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мдц "артек", общество, год единства народов россии, крым, новости крыма
"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"

"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"

18:35 23.10.2026 (обновлено: 19:33 23.10.2026)
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" День народного единства отметили масштабным флешмобом
В Артеке День народного единства отметили масштабным флешмобом
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" запустил проект "Россия в лицах", приуроченного к Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
До конца 2026 года в рамках проекта предлагается познакомиться с регионами России. О различных субъектах расскажут артековцы и обучающиеся школы МДЦ. Первым регионом в программе путешествий станет Республика Дагестан.
Проект "Россия в лицах" направлен на формирование уважительного отношения к культурному многообразию страны и осознание единства народов Российской Федерации.
"Сегодня "Артек" продолжает свою миссию по формированию сознания подрастающего поколения через воспитание положительного отношения к базовым для нашего общества ценностям: служению Отечеству, крепкой семье, созидательному труду, исторической памяти и преемственности поколений", - отметил директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.
Ранее сообщалось, что в международном детском центре "Артек" создано современное пространство для психологического комфорта детей и педагогов. Теперь артековцы могут восстановить силы или справиться со стрессом в специальных сенсорных комнатах.
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