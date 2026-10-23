https://crimea.ria.ru/20261023/artek-zapustil-proekt-k-godu-edinstva-narodov-rossiya-v-litsakh-1160472325.html

"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"

"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах" - РИА Новости Крым, 23.10.2026

"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"

Международный детский центр "Артек" запустил проект "Россия в лицах", приуроченного к Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе центра. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T18:35

2026-10-23T18:35

2026-10-23T19:33

мдц "артек"

общество

год единства народов россии

крым

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/04/1150646423_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dc7cd0332885fcb708ab7c305062f97d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" запустил проект "Россия в лицах", приуроченного к Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе центра.До конца 2026 года в рамках проекта предлагается познакомиться с регионами России. О различных субъектах расскажут артековцы и обучающиеся школы МДЦ. Первым регионом в программе путешествий станет Республика Дагестан.Проект "Россия в лицах" направлен на формирование уважительного отношения к культурному многообразию страны и осознание единства народов Российской Федерации.Ранее сообщалось, что в международном детском центре "Артек" создано современное пространство для психологического комфорта детей и педагогов. Теперь артековцы могут восстановить силы или справиться со стрессом в специальных сенсорных комнатах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ИИ и цифровой контент: в "Артеке" создают новую технологическую средуДиректор "Артека" стал лауреатом премии правительстваВ "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", общество, год единства народов россии, крым, новости крыма