https://crimea.ria.ru/20261023/armiya-rossii-za-nedelyu-nanesla-tri-massirovannykh-i-11-gruppovykh-udarov-po-ukraine-1160454884.html

Армия России за неделю нанесла три массированных и 11 групповых ударов по Украине

Армия России за неделю нанесла три массированных и 11 групповых ударов по Украине - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Армия России за неделю нанесла три массированных и 11 групповых ударов по Украине

Российские войска за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов по Украине. Поражены логистические центры, объекты энергетики и транспорта, сообщает РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T12:07

2026-10-23T12:07

2026-10-23T12:07

удары по украине

украина

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Российские войска за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов по Украине. Поражены логистические центры, объекты энергетики и транспорта, сообщает Минобороны."С 17 по 23 октября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены три массированных и 11 групповых ударов", - говорится в недельной сводке.В результате ударов поражены:Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины. Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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удары по украине, украина, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии