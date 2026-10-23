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87 беспилотников сбили над Россией в пятницу
87 беспилотников сбили над Россией в пятницу - РИА Новости Крым, 23.10.2026
87 беспилотников сбили над Россией в пятницу
Силы противовоздушной обороны отразили новую серию атак ВСУ на регионы России, в том числе Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T21:06
2026-10-23T21:06
2026-10-23T21:06
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию атак ВСУ на регионы России, в том числе Крым. Об этом сообщили в Минобороны. Удары беспилотников отражались в пятницу в период с 8 утра до 20:00.Ранее сообщалось, что средства ПВО за неделю сбили 5593 вражеских беспилотников, семь ракет "Фламинго" и пять авиабомб ВСУ.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Нижегородскую область 19 БПЛА. Три человека госпитализированы, повреждены дома и объект образования, школы переведены на дистант. Об этом сообщал губернатор региона Глеб Никитин.Позже в Городецком округе Нижегородской области ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, новости сво
87 беспилотников сбили над Россией в пятницу
Над Россией уничтожили 87 беспилотников ВСУ