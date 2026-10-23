https://crimea.ria.ru/20261023/87-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-v-pyatnitsu-1160480096.html

87 беспилотников сбили над Россией в пятницу

87 беспилотников сбили над Россией в пятницу - РИА Новости Крым, 23.10.2026

87 беспилотников сбили над Россией в пятницу

Силы противовоздушной обороны отразили новую серию атак ВСУ на регионы России, в том числе Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T21:06

2026-10-23T21:06

2026-10-23T21:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию атак ВСУ на регионы России, в том числе Крым. Об этом сообщили в Минобороны. Удары беспилотников отражались в пятницу в период с 8 утра до 20:00.Ранее сообщалось, что средства ПВО за неделю сбили 5593 вражеских беспилотников, семь ракет "Фламинго" и пять авиабомб ВСУ.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Нижегородскую область 19 БПЛА. Три человека госпитализированы, повреждены дома и объект образования, школы переведены на дистант. Об этом сообщал губернатор региона Глеб Никитин.Позже в Городецком округе Нижегородской области ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, новости сво