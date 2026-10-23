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3 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС

3 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС - РИА Новости Крым, 23.10.2026

3 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС

В Крыму в ходе ликвидации последствий ЧС после мощного циклона, вызвавшего сильнейшие ливни и паводок, спасатели возвели в Большой Ялте 35 дамб, протяженностью... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T20:45

2026-10-23T20:45

2026-10-23T20:45

крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе ликвидации последствий ЧС после мощного циклона, вызвавшего сильнейшие ливни и паводок, спасатели возвели в Большой Ялте 35 дамб, протяженностью около 3 километров. Создание преград, расчистка русел рек и вывоз грунта в этом районе продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.По данным ведомства, на территории Ялты создано три района и семь участков проведения аварийно-спасательных и прочих неотложных работ.В ведомстве уточнили, что работы по возведению временных дамб продолжаются, а там, где они завершены, ведется контроль их состояния.Кроме того, к сегодняшнему дню благодаря помощи волонтеров удалось подготовить около 3 000 мешков с песком. Их используют для укрепления защитных дамб, а также перекрытия опасных участков в зонах подтопления для защиты жилых домов и социальных объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь В Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов и пансионат Паводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек

большая ялта

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2026

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