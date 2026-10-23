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3 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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3 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС
3 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС - РИА Новости Крым, 23.10.2026
3 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС
В Крыму в ходе ликвидации последствий ЧС после мощного циклона, вызвавшего сильнейшие ливни и паводок, спасатели возвели в Большой Ялте 35 дамб, протяженностью... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T20:45
2026-10-23T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе ликвидации последствий ЧС после мощного циклона, вызвавшего сильнейшие ливни и паводок, спасатели возвели в Большой Ялте 35 дамб, протяженностью около 3 километров. Создание преград, расчистка русел рек и вывоз грунта в этом районе продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.По данным ведомства, на территории Ялты создано три района и семь участков проведения аварийно-спасательных и прочих неотложных работ.В ведомстве уточнили, что работы по возведению временных дамб продолжаются, а там, где они завершены, ведется контроль их состояния.Кроме того, к сегодняшнему дню благодаря помощи волонтеров удалось подготовить около 3 000 мешков с песком. Их используют для укрепления защитных дамб, а также перекрытия опасных участков в зонах подтопления для защиты жилых домов и социальных объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паводок в Крыму: вода вышла на проезжую часть трассы Ялта – Севастополь В Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов и пансионат Паводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек
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РИА Новости Крым
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96
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крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, большая ялта, подтопления, гу мчс рф по республике крым
3 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС

Спасатели в Крыму возвели почти 3 км дамб для борьбы с мощным паводком на Южном берегу

20:45 23.10.2026
 
© РИА Новости КрымПаводок на Южном берегу Крыма
Паводок на Южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе ликвидации последствий ЧС после мощного циклона, вызвавшего сильнейшие ливни и паводок, спасатели возвели в Большой Ялте 35 дамб, протяженностью около 3 километров. Создание преград, расчистка русел рек и вывоз грунта в этом районе продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
По данным ведомства, на территории Ялты создано три района и семь участков проведения аварийно-спасательных и прочих неотложных работ.
"Возведено 35 временных дамб протяженностью 2 849 метров с использованием 5 895 мешков, вывезено 1 920 кубометров грунта, расчищено 120 метров русел рек Гува и Кара-Баир, сооружена преграда с помощью форменно-бетонных блоков длиной 24 метра", – рассказали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что работы по возведению временных дамб продолжаются, а там, где они завершены, ведется контроль их состояния.
© РИА Новости КрымПаводок на Южном берегу Крыма
Паводок на Южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым
Паводок на Южном берегу Крыма
Кроме того, к сегодняшнему дню благодаря помощи волонтеров удалось подготовить около 3 000 мешков с песком. Их используют для укрепления защитных дамб, а также перекрытия опасных участков в зонах подтопления для защиты жилых домов и социальных объектов.
"На месте происшествия продолжает работу межведомственный штаб... На основе оперативной обстановки уточняются задачи, распределяются силы и средства и контролируется работа на наиболее сложных участках. Всего задействована группировка сил и средств в количестве более 315 человек и 54 единицы техники", – уточнили в МЧС.
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Заголовок открываемого материала
20:453 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС
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