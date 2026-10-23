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100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма
100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма - РИА Новости Крым, 23.10.2026
100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма
100 крымских школьников получили сертификаты на стипендии от Совета министров республики. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T06:41
2026-10-23T06:41
крым
совет министров рк
стипендия
образование в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 100 крымских школьников получили сертификаты на стипендии от Совета министров республики. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.Отмечается, что стипендиатами стали победители всероссийских и международных олимпиад, различных конкурсов, в том числе творческих.С 2023 года Совмин Крыма ежегодно присуждает 100 стипендий школьникам, проявившим выдающиеся способности. Размер выплаты составляет 2314 рублей, они перечисляются ежемесячно с 1 сентября по 31 августа учебного года.Ранее сообщалось, что шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился Центр олимпиадной подготовки школьниковВ Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендииШкольники из Крыма стали победителями Всероссийского слета
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, совет министров рк, стипендия, образование в крыму и севастополе, общество, новости крыма
100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма

100 школьников Крыма будут получать стипендии от Совета министров

06:41 23.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 100 крымских школьников получили сертификаты на стипендии от Совета министров республики. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.
"За каждым из этих 100 свидетельств стоит огромный ежедневный труд самих ребят, поддержка их педагогов, наставников и родителей", – отметила глава ведомства Валентина Лаврик.
Отмечается, что стипендиатами стали победители всероссийских и международных олимпиад, различных конкурсов, в том числе творческих.
С 2023 года Совмин Крыма ежегодно присуждает 100 стипендий школьникам, проявившим выдающиеся способности. Размер выплаты составляет 2314 рублей, они перечисляются ежемесячно с 1 сентября по 31 августа учебного года.
Ранее сообщалось, что шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты.
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