https://crimea.ria.ru/20261023/100-shkolnikov-otmecheny-stipendiyami-sovmina-kryma-1160418507.html
100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма
100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма - РИА Новости Крым, 23.10.2026
100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма
100 крымских школьников получили сертификаты на стипендии от Совета министров республики. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T06:41
2026-10-23T06:41
2026-10-23T06:41
крым
совет министров рк
стипендия
образование в крыму и севастополе
общество
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111848/05/1118480530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cb5e8d6d76a146994ccf20b49b462b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 100 крымских школьников получили сертификаты на стипендии от Совета министров республики. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.Отмечается, что стипендиатами стали победители всероссийских и международных олимпиад, различных конкурсов, в том числе творческих.С 2023 года Совмин Крыма ежегодно присуждает 100 стипендий школьникам, проявившим выдающиеся способности. Размер выплаты составляет 2314 рублей, они перечисляются ежемесячно с 1 сентября по 31 августа учебного года.Ранее сообщалось, что шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился Центр олимпиадной подготовки школьниковВ Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендииШкольники из Крыма стали победителями Всероссийского слета
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111848/05/1118480530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa58a9f645e88afd423be7b7668efc83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, совет министров рк, стипендия, образование в крыму и севастополе, общество, новости крыма
100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма
100 школьников Крыма будут получать стипендии от Совета министров