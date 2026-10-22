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Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму

Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму

50-летний житель Севастополя ответит за призывы к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T14:29

2026-10-22T14:29

2026-10-22T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 50-летний житель Севастополя ответит за призывы к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным силовиков, комментарии с экстремистскими призывами злоумышленник разместил в мессенджере Telegram. В отношении мужчины открыто уголовное дело.Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сетиЖитель Крыма пойдет под суд за оправдание терроризмаОт 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта

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2026

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