https://crimea.ria.ru/20261022/zhitel-sevastopolya-poluchil-ugolovnoe-delo-za-prizyvy-k-ekstremizmu-1160421221.html
Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
50-летний житель Севастополя ответит за призывы к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T14:29
2026-10-22T14:29
2026-10-22T14:32
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости крыма
крым
экстремизм
севастополь
новости севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157358164_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2a348bf5a232d29908363269055a989c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 50-летний житель Севастополя ответит за призывы к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным силовиков, комментарии с экстремистскими призывами злоумышленник разместил в мессенджере Telegram. В отношении мужчины открыто уголовное дело.Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сетиЖитель Крыма пойдет под суд за оправдание терроризмаОт 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157358164_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e9667496f1fe834e917f722c0fa47136.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, крым, экстремизм, севастополь, новости севастополя
Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
50-летний житель Севастополя ответит за призывы к экстремизму в интернете – ФСБ
14:29 22.10.2026 (обновлено: 14:32 22.10.2026)