Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261022/zhitel-sevastopolya-poluchil-ugolovnoe-delo-za-prizyvy-k-ekstremizmu-1160421221.html
Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
50-летний житель Севастополя ответит за призывы к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T14:29
2026-10-22T14:32
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости крыма
крым
экстремизм
севастополь
новости севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157358164_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2a348bf5a232d29908363269055a989c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 50-летний житель Севастополя ответит за призывы к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным силовиков, комментарии с экстремистскими призывами злоумышленник разместил в мессенджере Telegram. В отношении мужчины открыто уголовное дело.Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сетиЖитель Крыма пойдет под суд за оправдание терроризмаОт 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157358164_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e9667496f1fe834e917f722c0fa47136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, крым, экстремизм, севастополь, новости севастополя
Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму

50-летний житель Севастополя ответит за призывы к экстремизму в интернете – ФСБ

14:29 22.10.2026 (обновлено: 14:32 22.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 50-летний житель Севастополя ответит за призывы к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным силовиков, комментарии с экстремистскими призывами злоумышленник разместил в мессенджере Telegram. В отношении мужчины открыто уголовное дело.
"Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", – указали в ведомстве.
Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети
Житель Крыма пойдет под суд за оправдание терроризма
От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта
 
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНовости КрымаКрымЭкстремизмСевастопольНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55В Феодосии громко: что происходит в городе
14:29Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
14:14На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублей
13:44Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня
13:34Самая сложная ситуация на ЮБК: Алупка тонет из-за паводков
13:27Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди
13:15НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы
13:04Армия России берет новые рубежи и бьет врага – что происходит в зоне СВО
12:52Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет
12:32Россия и Украина провели обмен телами военных
12:26Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
12:13Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области
11:59От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта
11:50В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии
11:43Когда в Феодосии включат отопление
11:35В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека
11:22Планировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 лет
11:12На Крымском мосту образовалась очередь
10:56Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открыта
10:48Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева
Лента новостейМолния