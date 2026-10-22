https://crimea.ria.ru/20261022/vzryvy-gremyat-v-kieve-povrezhdena-transportnaya-infrastruktura-1160402397.html
Взрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктура
Взрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктура - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Взрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктура
В Киеве в ночь на четверг гремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T06:43
2026-10-22T06:43
2026-10-22T06:43
киев
удары по украине
взрыв
украина
виталий кличко
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160402584_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_4604d4d336fbdb32dc70a15a4f87accc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на четверг гремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти."В Киеве раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы", - передает телеканал "Общественное".По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в Дарницком районе зафиксировано попадание на территории объекта транспортной инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место. Как сообщили в Киевской городской гражданской администрации, повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. В настоящее время ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате Удары по Украине: поражены электроподстанция и склад с БПЛАРежим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии
киев
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160402584_36:0:1138:826_1920x0_80_0_0_8bde6835e146801d8c75b245c5545541.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, удары по украине, взрыв, украина, виталий кличко, новости сво
Взрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктура
В Киеве в ночь на четверг прогремела серия взрывов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на четверг гремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.
"В Киеве раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы", - передает телеканал "Общественное".
По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в Дарницком районе зафиксировано попадание на территории объекта транспортной инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место.
Как сообщили в Киевской городской гражданской администрации, повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.
В настоящее время ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов
по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: