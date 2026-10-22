https://crimea.ria.ru/20261022/vzryvy-gremyat-v-kieve-povrezhdena-transportnaya-infrastruktura-1160402397.html

Взрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктура

Взрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктура - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Взрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктура

В Киеве в ночь на четверг гремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T06:43

2026-10-22T06:43

2026-10-22T06:43

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удары по украине

взрыв

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на четверг гремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти."В Киеве раздались взрывы. В городе объявлена ​​воздушная тревога из-за ракетной угрозы", - передает телеканал "Общественное".По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в Дарницком районе зафиксировано попадание на территории объекта транспортной инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место. Как сообщили в Киевской городской гражданской администрации, повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. В настоящее время ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате Удары по Украине: поражены электроподстанция и склад с БПЛАРежим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, удары по украине, взрыв, украина, виталий кличко, новости сво