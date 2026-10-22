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ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты
ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты - РИА Новости Крым, 22.10.2026
ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты
Среди владельцев Пушкинских карт больше всего 17-летних молодых людей: с начала года они оформили себе более 1,15 миллиона карт, всего в 2026 году ВТБ выпустил... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T17:26
2026-10-22T17:26
пушкинская карта
втб
общество
молодежь
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Среди владельцев Пушкинских карт больше всего 17-летних молодых людей: с начала года они оформили себе более 1,15 миллиона карт, всего в 2026 году ВТБ выпустил более 7,8 миллиона карт для пользователей 14-22 лет, сообщает пресс-служба банка.С начала года участники программы потратили по карте свыше 8 миллиардов рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,5 миллиарда рублей – на билеты в кино.В Республике Крым и Севастополе выдано более 120 тысяч Пушкинский карт, а на билеты потрачено 98 миллионов рублей, из них более 35 миллионов — на кино.Эксперты ВТБ напоминают, что остаток лимита текущего года не переходит на следующий год, при этом его можно потратить на билеты на культурные мероприятия 2027 года. Купив их заранее, участники программы получат билеты уже сейчас и сохранят новый лимит в 5 тысяч рублей на следующий год.Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях "Госуслуги Культура" и банка-оператора (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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пушкинская карта, втб, общество, молодежь, культура

ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты

17:26 22.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Среди владельцев Пушкинских карт больше всего 17-летних молодых людей: с начала года они оформили себе более 1,15 миллиона карт, всего в 2026 году ВТБ выпустил более 7,8 миллиона карт для пользователей 14-22 лет, сообщает пресс-служба банка.
Далее следуют ребята 16 лет (1,12 миллиона) и 18 лет (1,06 миллиона). Сегодня Пушкинской картой пользуются каждый второй молодой человек в возрасте 14-22 лет.
С начала года участники программы потратили по карте свыше 8 миллиардов рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,5 миллиарда рублей – на билеты в кино.
В Республике Крым и Севастополе выдано более 120 тысяч Пушкинский карт, а на билеты потрачено 98 миллионов рублей, из них более 35 миллионов — на кино.
"Пушкинская карта за 5 лет работы программы уже стала привычным способом для молодых людей планировать досуг и открывать для себя культуру в каждом уголке России. При этом мы видим, что рост интереса к программе среди подростков продолжает укрепляться: карта помогает школьникам и студентам чаще бывать в кино, театрах, музеях и на концертах. Для банка это также возможность выстроить отношения с молодежью с самого раннего возраста", – подчеркнул руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.
Эксперты ВТБ напоминают, что остаток лимита текущего года не переходит на следующий год, при этом его можно потратить на билеты на культурные мероприятия 2027 года. Купив их заранее, участники программы получат билеты уже сейчас и сохранят новый лимит в 5 тысяч рублей на следующий год.
Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях "Госуслуги Культура" и банка-оператора (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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