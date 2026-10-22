https://crimea.ria.ru/20261022/vtb-opredelil-portret-polzovatelya-pushkinskoy-karty-1160430011.html

ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты

ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты - РИА Новости Крым, 22.10.2026

ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты

Среди владельцев Пушкинских карт больше всего 17-летних молодых людей: с начала года они оформили себе более 1,15 миллиона карт, всего в 2026 году ВТБ выпустил... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T17:26

2026-10-22T17:26

2026-10-22T17:26

пушкинская карта

втб

общество

молодежь

культура

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0c/1b/1121872757_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_982afe75a6b792acdc3113d83b7f9247.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Среди владельцев Пушкинских карт больше всего 17-летних молодых людей: с начала года они оформили себе более 1,15 миллиона карт, всего в 2026 году ВТБ выпустил более 7,8 миллиона карт для пользователей 14-22 лет, сообщает пресс-служба банка.С начала года участники программы потратили по карте свыше 8 миллиардов рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,5 миллиарда рублей – на билеты в кино.В Республике Крым и Севастополе выдано более 120 тысяч Пушкинский карт, а на билеты потрачено 98 миллионов рублей, из них более 35 миллионов — на кино.Эксперты ВТБ напоминают, что остаток лимита текущего года не переходит на следующий год, при этом его можно потратить на билеты на культурные мероприятия 2027 года. Купив их заранее, участники программы получат билеты уже сейчас и сохранят новый лимит в 5 тысяч рублей на следующий год.Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях "Госуслуги Культура" и банка-оператора (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пушкинская карта, втб, общество, молодежь, культура