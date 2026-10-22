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ВСУ атаковали Липецк – ранен человек и повреждены многоквартирные дома - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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ВСУ атаковали Липецк – ранен человек и повреждены многоквартирные дома
ВСУ атаковали Липецк – ранен человек и повреждены многоквартирные дома - РИА Новости Крым, 22.10.2026
ВСУ атаковали Липецк – ранен человек и повреждены многоквартирные дома
В ночь на четверг ВСУ атаковали Липецк. В результате атаки повреждены жилые дома и поликлиника. Также ранения получил мужчина, сообщил в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T07:27
2026-10-22T07:27
липецк
игорь артамонов
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ атаковали Липецк. В результате атаки повреждены жилые дома и поликлиника. Также ранения получил мужчина, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Игорь Артамонов.По информации губернатора, в разных районах города повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов.Также пострадал мужчина 2001 года рождения. Сейчас он находится в больнице.Кроме того, обломками беспилотника задето здание поликлиники на улице Меркулова. На момент происшествия учреждение было закрыто, людей внутри не было, уточнил Артамонов.В ночь на четверг, два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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липецк, игорь артамонов, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Липецк – ранен человек и повреждены многоквартирные дома

В Липецке после атаки беспилотников ранен человек и повреждены дома

07:27 22.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ атаковали Липецк. В результате атаки повреждены жилые дома и поликлиника. Также ранения получил мужчина, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Игорь Артамонов.
"Обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке. В результате повреждено остекление здания", - написал Артамонов.
По информации губернатора, в разных районах города повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов.
Также пострадал мужчина 2001 года рождения. Сейчас он находится в больнице.
Кроме того, обломками беспилотника задето здание поликлиники на улице Меркулова. На момент происшествия учреждение было закрыто, людей внутри не было, уточнил Артамонов.
В ночь на четверг, два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
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ЛипецкИгорь АртамоновАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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