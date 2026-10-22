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В Ялте восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливней
В Ялте восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливней - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В Ялте восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливней
В Ялте продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, все городские службы работают в усиленном круглосуточном режиме. Об этом сообщила и.о. мэра Ялты... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T07:15
2026-10-22T07:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Ялте продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, все городские службы работают в усиленном круглосуточном режиме. Об этом сообщила и.о. мэра Ялты Светлана Шевченко.По ее словам, сейчас основные задачи — обеспечить безопасность жителей, восстановить работу городской инфраструктуры и оперативно устранить последствия сильных осадков."Сотрудники "Крымавтодора" заранее очистили от мусора и опавшей листвы ливневки на Южнобережном шоссе и примыкающих дорогах, Севастопольском шоссе в районе санатория "Пограничник" и на других участках. С усилением осадков расчистка продолжилась с использованием спецтехники", - написала она в своем канале в МАКС.В Ялте на Сеченова распилено и вывезено упавшее дерево, на Кирова убрали фрагменты упавшей подпорной стены. В центральной части города ликвидировали наносы грунта, очищены ливнестоки. В Алупке коммунальщики расчистили участки Севастопольского шоссе, убрали селевые наносы."В Голубом Заливе организован отвод дождевых вод от жилых домов на улице Тареевых, в районе ПМК выполнены работы по устройству дамбы для отвода воды от жилого фонда. В Партизанском устранены последствия подтопления", - проинформировала также она. Работа городских служб продолжается в круглосуточном режиме. Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепленияЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали техникуЯлта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков
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ялта, юбк, подтопления, светлана шевченко, новости крыма, крым
В Ялте восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливней
В Ялте круглосуточно восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливней
07:15 22.10.2026 (обновлено: 07:17 22.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Ялте продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, все городские службы работают в усиленном круглосуточном режиме. Об этом сообщила и.о. мэра Ялты Светлана Шевченко.
По ее словам, сейчас основные задачи — обеспечить безопасность жителей, восстановить работу городской инфраструктуры и оперативно устранить последствия сильных осадков.
"Сотрудники "Крымавтодора" заранее очистили от мусора и опавшей листвы ливневки на Южнобережном шоссе и примыкающих дорогах, Севастопольском шоссе в районе санатория "Пограничник" и на других участках. С усилением осадков расчистка продолжилась с использованием спецтехники", - написала она в своем канале в МАКС.
В Ялте на Сеченова распилено и вывезено упавшее дерево, на Кирова убрали фрагменты упавшей подпорной стены. В центральной части города ликвидировали наносы грунта, очищены ливнестоки.
В Алупке коммунальщики расчистили участки Севастопольского шоссе, убрали селевые наносы.
"В Голубом Заливе
организован отвод дождевых вод от жилых домов на улице Тареевых, в районе ПМК выполнены работы по устройству дамбы для отвода воды от жилого фонда. В Партизанском устранены последствия подтопления", - проинформировала также она.
Работа городских служб продолжается в круглосуточном режиме.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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