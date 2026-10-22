Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261022/v-voronezhskoy-oblasti-pri-atake-bpla-povrezhdeny-zhilye-doma--1160404792.html
В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома
В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома
В результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T08:05
2026-10-22T08:05
воронежская область
александр гусев
новости
происшествия
атаки всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bb4fa7bbf97e561e6fa67e764cfc52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале в МАКС .Еще в одном районе повреждены сети электроснабжения. В целом минувшей ночью в небе над Воронежем и Воронежской области были уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил об атаке ВСУ в ночь на четверг. В результате удара повреждены жилые дома и поликлиника, ранен один человек. В ночь на четверг атаке подверглась и российская столица - два человека получили ранения, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d29e09223a4d19ce44d455a704264ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронежская область, александр гусев, новости, происшествия, атаки всу
В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома

Жилые дома повреждены при атаке беспилотников в Воронежской области

08:05 22.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале в МАКС .
"В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов региона повреждены кровля и фасады ряда частных и многоквартирных домов, одного соцобъекта, также посечены несколько легковых автомобилей", - написал Гусев.
Еще в одном районе повреждены сети электроснабжения. В целом минувшей ночью в небе над Воронежем и Воронежской области были уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил об атаке ВСУ в ночь на четверг. В результате удара повреждены жилые дома и поликлиника, ранен один человек.
В ночь на четверг атаке подверглась и российская столица - два человека получили ранения, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Воронежская областьАлександр ГусевНовостиПроисшествияАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:47В Крыму допустили появление уполномоченного по правам участников СВО
09:35Крым готов принять жителей Алешек – Константинов
09:27Российские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра
09:12Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
09:09Севастополец пойдет под суд за участие в террористической организации
08:58Ситуация с паводком в Ялте стабилизирована - МЧС
08:49Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушениях
08:41Бунин в Крыму: к 156-летию со дня рождения писателя
08:31Нанесен массированный удар по объектам ВПК и транспорта Украины
08:24Где в Крыму заправить авто в четверг
08:05В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома
07:53В Крыму спасли туристку в районе монастыря "Сурб-Хач"
07:45Новости Крыма: главное на утро 22 октября 2026
07:27ВСУ атаковали Липецк – ранен человек и повреждены многоквартирные дома
07:15В Ялте восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливней
06:59В Крыму на пять дней поменяют расписание некоторых электричек
06:43Взрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктура
06:32Когда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение
06:03Беспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека
00:01Погода в Крыму на четверг
Лента новостейМолния