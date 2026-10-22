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В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома
В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома
В результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T08:05
2026-10-22T08:05
2026-10-22T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале в МАКС .Еще в одном районе повреждены сети электроснабжения. В целом минувшей ночью в небе над Воронежем и Воронежской области были уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил об атаке ВСУ в ночь на четверг. В результате удара повреждены жилые дома и поликлиника, ранен один человек. В ночь на четверг атаке подверглась и российская столица - два человека получили ранения, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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воронежская область, александр гусев, новости, происшествия, атаки всу
В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома
Жилые дома повреждены при атаке беспилотников в Воронежской области