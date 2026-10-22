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В Севастополе начался сбор тепличных огурцов - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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В Севастополе начался сбор тепличных огурцов
В Севастополе начался сбор тепличных огурцов - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В Севастополе начался сбор тепличных огурцов
В Севастополе начался сбор тепличных огурцов. В этом сезоне на одном из крупнейших предприятий города, которое расположено в Сахарной Головке, планируют собрать РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T20:08
2026-10-22T20:08
севастополь
михаил развожаев
овощи
урожай в крыму
урожай
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе начался сбор тепличных огурцов. В этом сезоне на одном из крупнейших предприятий города, которое расположено в Сахарной Головке, планируют собрать урожай более 650 тонн. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его информации, собранные огурцы идут в сетевые магазины, на городские рынки и ярмарки.Развожаев отметил, что в 2026 году на господдержку севастопольских аграриев был направлен почти миллиард рублей. В частности, была оказана помощь трем тепличным хозяйствам города. Благодаря субсидиям они смогли сократить затраты на модернизацию, строительство теплиц и на энергоресурсы.Ранее сообщалось, что в Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском НИИ сельского хозяйства выводят засухоустойчивые культурыКитай апробирует разработки ученых Крыма в сельском хозяйствеВ Крыму следует выращивать дефицитные для материка культуры - министр
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, овощи, урожай в крыму, урожай, новости севастополя
В Севастополе начался сбор тепличных огурцов

В Севастополе планируют собрать более 650 тонн тепличных огурцов

20:08 22.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССбор тепличных огурцов в Севастополе
Сбор тепличных огурцов в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе начался сбор тепличных огурцов. В этом сезоне на одном из крупнейших предприятий города, которое расположено в Сахарной Головке, планируют собрать урожай более 650 тонн. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
© Михаил Развожаев в МАКССбор тепличных огурцов в Севастополе
Сбор тепличных огурцов в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Сбор тепличных огурцов в Севастополе
"У комбината три гектара земли, и овощи здесь выращивают по малообъемной технологии... В этом сезоне здесь планируют собрать больше 650 тонн огурцов, 440 из них уже убрали. В основном, это сорта российской и голландской селекции", – написал губернатор.
По его информации, собранные огурцы идут в сетевые магазины, на городские рынки и ярмарки.
© Михаил Развожаев в МАКССбор тепличных огурцов в Севастополе
Сбор тепличных огурцов в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Сбор тепличных огурцов в Севастополе
Развожаев отметил, что в 2026 году на господдержку севастопольских аграриев был направлен почти миллиард рублей. В частности, была оказана помощь трем тепличным хозяйствам города. Благодаря субсидиям они смогли сократить затраты на модернизацию, строительство теплиц и на энергоресурсы.
Ранее сообщалось, что в Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.
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СевастопольМихаил РазвожаевОвощиУрожай в КрымуУрожайНовости Севастополя
 
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