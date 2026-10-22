https://crimea.ria.ru/20261022/v-sevastopole-nachalsya-sbor-teplichnykh-ogurtsov-1160433056.html

В Севастополе начался сбор тепличных огурцов

В Севастополе начался сбор тепличных огурцов - РИА Новости Крым, 22.10.2026

В Севастополе начался сбор тепличных огурцов

В Севастополе начался сбор тепличных огурцов. В этом сезоне на одном из крупнейших предприятий города, которое расположено в Сахарной Головке, планируют собрать РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T20:08

2026-10-22T20:08

2026-10-22T20:08

севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе начался сбор тепличных огурцов. В этом сезоне на одном из крупнейших предприятий города, которое расположено в Сахарной Головке, планируют собрать урожай более 650 тонн. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его информации, собранные огурцы идут в сетевые магазины, на городские рынки и ярмарки.Развожаев отметил, что в 2026 году на господдержку севастопольских аграриев был направлен почти миллиард рублей. В частности, была оказана помощь трем тепличным хозяйствам города. Благодаря субсидиям они смогли сократить затраты на модернизацию, строительство теплиц и на энергоресурсы.Ранее сообщалось, что в Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском НИИ сельского хозяйства выводят засухоустойчивые культурыКитай апробирует разработки ученых Крыма в сельском хозяйствеВ Крыму следует выращивать дефицитные для материка культуры - министр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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