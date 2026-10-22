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В России увеличили производство бензина и дизеля – правительство - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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В России увеличили производство бензина и дизеля – правительство
В России увеличили производство бензина и дизеля – правительство - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В России увеличили производство бензина и дизеля – правительство
Производство бензина и дизеля в России наращивается, формируются запасы топлива. Об этом шла речь на совещании по ситуации на топливном рынке под руководством... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T19:31
2026-10-22T19:31
россия
александр новак
топливо
бензин
дизельное топливо
новости
топливно-энергетический комплекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Производство бензина и дизеля в России наращивается, формируются запасы топлива. Об этом шла речь на совещании по ситуации на топливном рынке под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.По данным Федеральной антимонопольной службы, в рамках пресечения нарушений законодательства на рынке нефтепродуктов возбуждено 74 дела, выдано 105 предупреждений. Продолжается работа по заключению направленных на стабилизацию ценовой ситуации соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями. На сегодня заключено 127 соглашений в 45 субъектах."Мы видим положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Необходимо продолжить активную работу по основным направлениям", - отметил Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - ПутинСитуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправкахНа внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива
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россия, александр новак, топливо, бензин, дизельное топливо, новости, топливно-энергетический комплекс
В России увеличили производство бензина и дизеля – правительство

Россия наращивает производство бензина и дизтоплива и формирует запасы – Новак

19:31 22.10.2026
 
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Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Производство бензина и дизеля в России наращивается, формируются запасы топлива. Об этом шла речь на совещании по ситуации на топливном рынке под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.
"Минэнерго представило доклад о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Благодаря ранее принятым компенсаторным мерам на рынке наблюдается положительная динамика – как по бензину, так и по дизельному топливу: увеличено производство, формируются запасы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
По данным Федеральной антимонопольной службы, в рамках пресечения нарушений законодательства на рынке нефтепродуктов возбуждено 74 дела, выдано 105 предупреждений. Продолжается работа по заключению направленных на стабилизацию ценовой ситуации соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями. На сегодня заключено 127 соглашений в 45 субъектах.
"Мы видим положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Необходимо продолжить активную работу по основным направлениям", - отметил Новак.
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РоссияАлександр НовакТопливоБензинДизельное топливоНовостиТопливно-энергетический комплекс
 
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