https://crimea.ria.ru/20261022/v-rossii-uvelichili-proizvodstvo-benzina-i-dizelya--pravitelstvo-1160434917.html

В России увеличили производство бензина и дизеля – правительство

В России увеличили производство бензина и дизеля – правительство - РИА Новости Крым, 22.10.2026

В России увеличили производство бензина и дизеля – правительство

Производство бензина и дизеля в России наращивается, формируются запасы топлива. Об этом шла речь на совещании по ситуации на топливном рынке под руководством... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T19:31

2026-10-22T19:31

2026-10-22T19:31

россия

александр новак

топливо

бензин

дизельное топливо

новости

топливно-энергетический комплекс

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/12/1147319185_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_7b57a7c048b884ca379764f46da643fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Производство бензина и дизеля в России наращивается, формируются запасы топлива. Об этом шла речь на совещании по ситуации на топливном рынке под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.По данным Федеральной антимонопольной службы, в рамках пресечения нарушений законодательства на рынке нефтепродуктов возбуждено 74 дела, выдано 105 предупреждений. Продолжается работа по заключению направленных на стабилизацию ценовой ситуации соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями. На сегодня заключено 127 соглашений в 45 субъектах."Мы видим положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Необходимо продолжить активную работу по основным направлениям", - отметил Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - ПутинСитуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправкахНа внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр новак, топливо, бензин, дизельное топливо, новости, топливно-энергетический комплекс