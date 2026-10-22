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В России появился новый церковный праздник - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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В России появился новый церковный праздник
В России появился новый церковный праздник - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В России появился новый церковный праздник
Русская православная церковь (РПЦ) установила празднование в честь второго обретения мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Новый церковный РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T17:29
2026-10-22T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Русская православная церковь (РПЦ) установила празднование в честь второго обретения мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Новый церковный праздник будут отмечать 18 августа (5 августа по старому стилю). Об этом сообщает пресс-службе РПЦ.Кроме того, синод также поручил Синодальной богослужебной комиссии представить на утверждение текст службы, которая будет совершаться в этот день.Ранее в Минобороны сообщали, что священнослужители в течение двух недель провели более 30 богослужений в честь обретения мощей святого Дмитрия Донского в зоне специальной военной операции.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году Церковь празднует второе обретение честных мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского, обнаруженных в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице московских великих князей и царей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем священнику блог: признание Иоанна Попова Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в Крыму676 лет со дня рождения Дмитрия Донского - инфографика
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рпц (русская православная церковь), россия, православие, религия, праздники и памятные даты, новости
В России появился новый церковный праздник

РПЦ установила праздник второго обретения мощей Дмитрия Донского на 18 августа

17:29 22.10.2026
 
© Фото: Свято-Владимирский Херсонесский монастырьВ Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
В Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
© Фото: Свято-Владимирский Херсонесский монастырь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Русская православная церковь (РПЦ) установила празднование в честь второго обретения мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Новый церковный праздник будут отмечать 18 августа (5 августа по старому стилю). Об этом сообщает пресс-службе РПЦ.
"Постановили: включить в общецерковный месяцеслов 5/18 августа память обретения мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского", – говорится в журналах заседания синода, опубликованных в четверг сайтом РПЦ, пишет РИА Новости.
Кроме того, синод также поручил Синодальной богослужебной комиссии представить на утверждение текст службы, которая будет совершаться в этот день.
Ранее в Минобороны сообщали, что священнослужители в течение двух недель провели более 30 богослужений в честь обретения мощей святого Дмитрия Донского в зоне специальной военной операции.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году Церковь празднует второе обретение честных мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского, обнаруженных в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице московских великих князей и царей.
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