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В море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ

В море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 22.10.2026

В море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ

В Черном море у берегов Ялты зафиксирована группа украинских беспилотников. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T20:28

2026-10-22T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Ялты зафиксирована группа украинских беспилотников. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.Жителей и гостей региона просят срочно принять меры безопасности.Беспилотная опасность в Крыму объявлена в четверг в 20:29, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. "Беспилотная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям центральных районов. Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма