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В море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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В море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ
В море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ
В Черном море у берегов Ялты зафиксирована группа украинских беспилотников. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости Крым, 22.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Ялты зафиксирована группа украинских беспилотников. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.Жителей и гостей региона просят срочно принять меры безопасности.Беспилотная опасность в Крыму объявлена в четверг в 20:29, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. "Беспилотная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям центральных районов. Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
В море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ

В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ

20:28 22.10.2026 (обновлено: 20:34 22.10.2026)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Ялты зафиксирована группа украинских беспилотников. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Фиксация группы БПЛА район Ялты. Удаление от берега - более 25 километров в направлении Гурзуфа со стороны моря", - сказано в сообщении службы в МАКС.

Жителей и гостей региона просят срочно принять меры безопасности.
Беспилотная опасность в Крыму объявлена в четверг в 20:29, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
"Беспилотная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям центральных районов. Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - сказано в сообщении.
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