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В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека
В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека
Три человека пострадали в ДТП с участием трех авто на трассе Ялта-Севастополь, сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T11:35
2026-10-22T11:35
2026-10-22T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Три человека пострадали в ДТП с участием трех авто на трассе Ялта-Севастополь, сообщили в МВД Крыма.Авария произошла накануне вечером. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля марки Haval, который ехал из Севастополя в направлении Ялты, при попытке обогнать Оpel не выдержал боковой интервал и столкнулся с ним. После этого Haval выехал на встречку, где столкнулся с Chevrolet под управлением 38-летнего водителя.Выяснение обстоятельств ДТП в Большой Ялте взяла на контроль республиканская прокуратура.Ранее пять человек пострадали при столкновении Nissan с "шестеркой" в Бахчисарайском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое автоСтрашное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человекаНа Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека
МВД Крыма: в массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека