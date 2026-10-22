https://crimea.ria.ru/20261022/v-massovom-dtp-na-trasse-sevastopol-yalta-postradali-tri-cheloveka-1160411113.html

В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека

В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека - РИА Новости Крым, 22.10.2026

В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП с участием трех авто на трассе Ялта-Севастополь, сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T11:35

2026-10-22T11:35

2026-10-22T11:35

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

дтп в крыму и севастополе

большая ялта

мвд по республике крым

прокуратура республики крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160409684_137:0:1143:566_1920x0_80_0_0_8a1c4663bf878008bf066624e6fdde41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Три человека пострадали в ДТП с участием трех авто на трассе Ялта-Севастополь, сообщили в МВД Крыма.Авария произошла накануне вечером. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля марки Haval, который ехал из Севастополя в направлении Ялты, при попытке обогнать Оpel не выдержал боковой интервал и столкнулся с ним. После этого Haval выехал на встречку, где столкнулся с Chevrolet под управлением 38-летнего водителя.Выяснение обстоятельств ДТП в Большой Ялте взяла на контроль республиканская прокуратура.Ранее пять человек пострадали при столкновении Nissan с "шестеркой" в Бахчисарайском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое автоСтрашное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человекаНа Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли

крым

большая ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, большая ялта, мвд по республике крым, прокуратура республики крым