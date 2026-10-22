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В Крыму спасли туристку в районе монастыря "Сурб-Хач" - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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В Крыму спасли туристку в районе монастыря "Сурб-Хач"
В Крыму спасли туристку в районе монастыря "Сурб-Хач" - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В Крыму спасли туристку в районе монастыря "Сурб-Хач"
В Кировском районе Крыма спасатели МЧС оказали помощь женщине, которая заблудилась во время прогулки по лесу, возле монастыря "Сурб-Хач". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T07:53
2026-10-22T07:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма спасатели МЧС оказали помощь женщине, которая заблудилась во время прогулки по лесу, возле монастыря "Сурб-Хач". Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Спасатели МЧС России по Республике Крым, совместно с сотрудниками "КРЫМ- СПАС" оперативно установили местонахождение туристки и благополучно транспортировали ее в ближайший населенный пункт. Медицинская помощь женщине не потребовалась.В операции были задействованы три человека и одна единица техники от МЧС России.Ранее сообщалось, что сотрудники "КРЫМ-СПАС" трижды за день оказывали помощь заблудившимся в горно-лесной зоне туристам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в мореГруппу альпинистов из Крыма спасли на Эльбрусе – что известно об операцииЛюди гор: в Крыму живут три обладателя титула альпинистов "Снежный барс"
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В Крыму спасли туристку в районе монастыря "Сурб-Хач"

В Крыму сотрудники МЧС оказали помощь женщине возле монастыря "Сурб-Хач"

07:53 22.10.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму спасли туристку в районе монастыря "Сурб-Хач"
В Крыму спасли туристку в районе монастыря Сурб-Хач
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма спасатели МЧС оказали помощь женщине, которая заблудилась во время прогулки по лесу, возле монастыря "Сурб-Хач". Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"21 октября в 17:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что во время прогулки по лесу в районе монастыря "Сурб-Хач" заблудилась женщина. Требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении.
Спасатели МЧС России по Республике Крым, совместно с сотрудниками "КРЫМ- СПАС" оперативно установили местонахождение туристки и благополучно транспортировали ее в ближайший населенный пункт. Медицинская помощь женщине не потребовалась.
В операции были задействованы три человека и одна единица техники от МЧС России.
Ранее сообщалось, что сотрудники "КРЫМ-СПАС" трижды за день оказывали помощь заблудившимся в горно-лесной зоне туристам.
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