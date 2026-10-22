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В Крыму на пять дней поменяют расписание некоторых электричек - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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В Крыму на пять дней поменяют расписание некоторых электричек
В Крыму на пять дней поменяют расписание некоторых электричек - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В Крыму на пять дней поменяют расписание некоторых электричек
Расписание движения восьми пригородных поездов изменится в Крыму в конце октября. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T06:59
2026-10-22T06:59
новости
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
электричка
пригородные поезда
железная дорога
железные дороги крыма
крымская железная дорога (кжд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Расписание движения восьми пригородных поездов изменится в Крыму в конце октября. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Речь идет о следующих электричках:- №6684/6683 Евпатория Курорт – Симферополь (изменения на участке Остряково – Симферополь);- №6616 Симферополь - Соленое Озеро (на участке Симферополь – Джанкой);- №6620 Симферополь – Джанкой (на всем маршруте следования);- №6623 Соленое Озеро - Симферополь (на участке Джанкой – Симферополь);- №6626 Симферополь - Урожайная (на участке Краснопартизанская – Урожайная);- №6630 Симферополь - Джанкой (на участке Краснопартизанская – Джанкой);- №6631 Урожайная - Симферополь (на всем маршруте следования);- №7102/7101 Симферополь - Феодосия (на участке Симферополь – Джанкой).В ЮППК призвали пассажиров учитывайте изменения при планировании поездок.Ранее сообщалось, что с 16 октября в Крыму изменится расписание движения 11 пригородных поездов. Ознакомиться с актуальным расписанием можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В поездах "Таврия" в Крым теперь можно купить талоны на автобусБилетные кассы в Крыму открылись на трех железнодорожных станцияхКак будут курсировать поезда в Крым до 26 октября
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, пригородные поезда, железная дорога, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд)
В Крыму на пять дней поменяют расписание некоторых электричек

В Крыму на период с 26 по 30 октября поменяют расписание восьми электричек

06:59 22.10.2026
 
© РИА Новости КрымЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Расписание движения восьми пригородных поездов изменится в Крыму в конце октября. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"В связи с проведением ремонтных работ с 26 по 30 октября меняется расписание движения некоторых пригородных поездов", – говорится в сообщении.
Речь идет о следующих электричках:
- №6684/6683 Евпатория Курорт – Симферополь (изменения на участке Остряково – Симферополь);
- №6616 Симферополь - Соленое Озеро (на участке Симферополь – Джанкой);
- №6620 Симферополь – Джанкой (на всем маршруте следования);
- №6623 Соленое Озеро - Симферополь (на участке Джанкой – Симферополь);
- №6626 Симферополь - Урожайная (на участке Краснопартизанская – Урожайная);
- №6630 Симферополь - Джанкой (на участке Краснопартизанская – Джанкой);
- №6631 Урожайная - Симферополь (на всем маршруте следования);
- №7102/7101 Симферополь - Феодосия (на участке Симферополь – Джанкой).
В ЮППК призвали пассажиров учитывайте изменения при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что с 16 октября в Крыму изменится расписание движения 11 пригородных поездов. Ознакомиться с актуальным расписанием можно по ссылке.
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НовостиЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"ЭлектричкаПригородные поездаЖелезная дорогаЖелезные дороги КрымаКрымская железная дорога (КЖД)
 
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