https://crimea.ria.ru/20261022/v-krymu-na-pyat-dney-pomenyayut-raspisanie-nekotorykh-elektrichek-1160386901.html

В Крыму на пять дней поменяют расписание некоторых электричек

В Крыму на пять дней поменяют расписание некоторых электричек - РИА Новости Крым, 22.10.2026

В Крыму на пять дней поменяют расписание некоторых электричек

Расписание движения восьми пригородных поездов изменится в Крыму в конце октября. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T06:59

2026-10-22T06:59

2026-10-22T06:59

новости

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

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железная дорога

железные дороги крыма

крымская железная дорога (кжд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Расписание движения восьми пригородных поездов изменится в Крыму в конце октября. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Речь идет о следующих электричках:- №6684/6683 Евпатория Курорт – Симферополь (изменения на участке Остряково – Симферополь);- №6616 Симферополь - Соленое Озеро (на участке Симферополь – Джанкой);- №6620 Симферополь – Джанкой (на всем маршруте следования);- №6623 Соленое Озеро - Симферополь (на участке Джанкой – Симферополь);- №6626 Симферополь - Урожайная (на участке Краснопартизанская – Урожайная);- №6630 Симферополь - Джанкой (на участке Краснопартизанская – Джанкой);- №6631 Урожайная - Симферополь (на всем маршруте следования);- №7102/7101 Симферополь - Феодосия (на участке Симферополь – Джанкой).В ЮППК призвали пассажиров учитывайте изменения при планировании поездок.Ранее сообщалось, что с 16 октября в Крыму изменится расписание движения 11 пригородных поездов. Ознакомиться с актуальным расписанием можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В поездах "Таврия" в Крым теперь можно купить талоны на автобусБилетные кассы в Крыму открылись на трех железнодорожных станцияхКак будут курсировать поезда в Крым до 26 октября

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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