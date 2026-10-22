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В Крыму допустили появление уполномоченного по правам участников СВО

В Крыму допустили появление уполномоченного по правам участников СВО - РИА Новости Крым, 22.10.2026

В Крыму допустили появление уполномоченного по правам участников СВО

Появление в Крыму и других регионах России уполномоченного по правам участников СВО по примеру Курской области, где эта должность была учреждена впервые в РФ,... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T09:47

2026-10-22T09:47

2026-10-22T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Появление в Крыму и других регионах России уполномоченного по правам участников СВО по примеру Курской области, где эта должность была учреждена впервые в РФ, может быть оправдана в том случае, если запущенный пилотный проект докажет эффективность такого дополнительного инструмента. А именно как органа контроля работы власти и общества для содействия ветеранам и соблюдения их прав. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Государственного Совета Республики Крым, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК Виктор Аносов.Может оказаться не лишнимПо словам Аносова, во всех 89 субъектах Российской Федерации на сегодняшний день действуют меры социальной поддержки ветеранов СВО и членов их семей, но количество их в каждом регионе разнится, как и объем помощи.Тем не менее, уполномоченный по правам участников СВО как связующее звено между губернатором и всеми остальными инстанциями – а именно такие функции у человека на новой должности в Курской области – может оказаться не лишним и в других регионах страны, в том числе в Крыму, допустил Аносов."Общаясь со своими коллегами из Курской области, я ознакомился с некоторыми вопросами. Там прямо в приказе указано, что он (уполномоченный по правам участников СВО) назначается и отстраняется от должности именно губернатором", – заметил он.В соответствии с обязанностями новый уполномоченный проводит мониторинг соблюдения защиты прав и законных интересов участников СВО и членов их семей и предоставляет губернатору Курской области, правительству региона и органы местного самоуправления мотивированные предложения по совершенствованию правовых актов по вопросам оказания поддержки и защиты законных интересов участников СВО и членов их семей, рассказал Аносов."Но кроме того, что очень важно, такой омбудсмен информирует губернатора Курской области о соблюдении прав участников СВО и осуществляет другие полномочия в рамках своей компетенции, в соответствии с поручениями губернатора, подчеркнул он."То есть, там все направлено на контроль проведения региональных мер поддержки, которые введены в Курской области... И это очень важно, что идет прямая коммуникация с первым руководителем в регионе", – отметил крымский парламентарий.Командная работаРабота нового уполномоченного в Курской области – проект пилотный, и интерес последовать примеру у Крыма может возникнуть со временем, но только в том случае, если проект окажется эффективным, и это действительно возможно при условии, что уполномоченный не будет работать в одиночку, считает Аносов.Командная работа понадобится и для проведения мониторинга работы в том числе госорганов, организаций, служб и ведомств, на которые возложены обязанности оказывать ту или иную материальную и социальную поддержку ветеранам, добавил он."И вот все в одной связке, конечно, может принести дополнительную пользу. Поэтому, я так думаю, мы сейчас понаблюдаем", – сказал Аносов.В случае если в Крыму такой аппарат уполномоченного по правам участников СВО все-таки появится, то пересекаться с работой других ответственных за помощь ветеранам организаций он не будет, считает парламентарий."Потому что Ассоциация ветеранов СВО Республики Крым – общественная и наиболее активные члены ассоциации ведут ее деятельность, но они, конечно, заинтересованы в осуществлении и соблюдении целого ряда мер защиты прав ветеранов. Фонд "Защитники Отечества" – это государственный орган, который направлен как раз на реализацию всех этих прав, поддержание и работу", – пояснил депутат Госсовета РК.Кроме того, категория участников СВО в России и в том числе в Крыму "достаточно большая, и она продолжает расти, потому что спецоперация еще не закончена", а значит надобность в помощи и контроле за ее оказанием будет только расти, считает он.Ранее председатель Общественной палаты Крыма Илья Казаков высказал мнение, что ветеранам СВО в республике помогает очень много людей и организаций, и в появлении отдельного уполномоченного, который будет представлять интересы этой категории граждан, не оправдано.На днях губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства сообщил, что в регионе назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей – первый в России. Этой должности удостоился полковник запаса, участник боевых действий, награжденный многими боевыми наградами Максим Калуцких.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште участники СВО по понедельникам смогут заправлять авто без очередиПоддержку участников СВО пропишут в нацпроектахВ Крыму медицинскую реабилитацию прошли более 300 ветеранов СВО

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, участники сво, помощь бойцам сво, мнения, крым, государственный совет рк (госсовет)