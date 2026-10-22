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В Феодосии громко: что происходит в городе
В Феодосии громко: что происходит в городе - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В Феодосии громко: что происходит в городе
В четверг, 22 октября, в Феодосии будут проходить учебные стрельбы, жителей и гостей города предупреждают – будет громко. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T14:55
2026-10-22T14:55
2026-10-22T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В четверг, 22 октября, в Феодосии будут проходить учебные стрельбы, жителей и гостей города предупреждают – будет громко. Об этом сообщили в администрации Феодосии.Власти города призвали граждан сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии громко: что происходит в городе
В Феодосии 22 октября до позднего вечера будут проводиться учебные стрельбы