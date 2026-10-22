В Европе такого нет - эксперт раскрыл уникальность Судака в Крыму
Средневековый Судак — уникальный объект для истории и археологии Крыма и всей Европы
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКирилловские казармы (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Средневековый Судак является уникальным объектом для изучения истории и археологии не только Крыма и России, но и всей Европы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.
В Судаке открылся Пятый Всероссийский историко-археологический форум "Русь – Европа – Причерноморье – Византия". В этом году форум посвящен 100-летию начала археологических исследований Судакской крепости и ее окрестностей.
"Средневековый Судак — уникальный объект, который позволяет рассматривать практически все вопросы не только археологии, но и истории — не только Восточного Крыма и всего Крыма, но и всей Европы в целом. Здесь находился крупный порт, сходились торговые пути с Запада на Восток и с Востока на Запад", - сказал Майко, отвечая на вопрос о значимости археологических исследований на территории Судакской крепости и в ее окрестностях.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник "Судакская крепость"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Музей-заповедник "Судакская крепость"
По его словам, особенно активно значение Судака росло со второй половины X века, когда он стал одним из портов, через которые Византия поставляла товары практически во все страны Западной Европы, а также на Кавказ и далее в восточном направлении, вплоть до Средней Азии.
Кроме того, изучение Судака позволяет рассматривать вопросы военного дела — сохранилась фортификация, — а также исторической топографии: где располагались дома, какие они образовывали кварталы, какие археологические находки свидетельствуют о торговых связях, отметил эксперт.
"Огромная ценность крепости в том, что она хорошо сохранилась: не была застроена и не использовалась как город. Например, в Керчи такой же город является современным, в нем живут, его тяжело раскапывать. Здесь же все открыто — можно вести масштабные раскопки, не мешая современной застройке. Таких полностью законсервированных с середины XVII века городков почти не осталось, и в Европе их нет — они застроены и продолжают свою жизнь", - сказал Майко.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудакская крепость
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Судакская крепость
Судакская крепость всегда привлекала археологов. Здесь же неоднократно организовывались конференции, посвященные итогам раскопок, отметил директор Института археологии Крыма РАН.
"Нынешняя конференция — продолжение этих традиций, которые берут начало еще с девяностых годов прошлого века, когда впервые попытались организовать Судакскую Научную конференцию. Конференции также успешно проходили в начале двухтысячных годов, а сейчас традиция возродилась — перед нами уже пятая конференция. Дай Бог дожить и до пятнадцатой, и до двадцать пятой", - подытожил Майко.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник "Судакская крепость"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Музей-заповедник "Судакская крепость"
В свою очередь, директор "Музея-заповедника "Судакская крепость" Светлана Емец в комментарии РИА Новости Крым отметила, что нынешние форум, конференция, а также и выставка "Свидетели эпохи", которая открылась в Консульском замке к 100-летию археологических исследований, посвящены "людям, которые вершили историю здесь, на судакской земле - археологам, реставраторам, исследователям, ученым, историкам – они выискивали историческую правду и доказывали ее".
"На форум заявлено более 70 участников из разных субъектов Российской Федерации. Это Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Краснодар, Севастополь. Будет даже докладчик из Абхазии. Биография участников очень широкая, что подтверждает актуальность нашего форума и интерес научного мира к тому, что делает музей-заповедник "Судакская крепость", - прокомментировала Емец.
По ее словам, доклады участников очень разноплановые. Не только об археологических исследованиях Судакской крепости в прошлом, но и о находках в настоящем, в этот полевой сезон.
Директор музея-заповедника также отметила большой вклад археологов и реставраторов в изучение исторического процесса и сохранение средневекового форпоста.
По ее словам, юбилейная дата — хороший повод осмыслить пройденное и наметить перспективы развития археологических исследований.
© Музей-заповедник "Судакская крепость"Выставка "Свидетели эпохи", приуроченная к 100-летию начала археологических исследований Судакской крепости
© Музей-заповедник "Судакская крепость"
Выставка "Свидетели эпохи", приуроченная к 100-летию начала археологических исследований Судакской крепости
При этом выставка "Свидетели эпохи", открывшаяся к 100-летию археологических исследований, знакомит с раритетными предметами из фондового собрания музея-заповедника: уникальными коллекциями монограмм X–XIII вв., курительными трубками XVII–XVIII вв., поливной керамикой XIII–XV вв., изделиями из металла X–XV вв., кувшинами и кумганами VIII–XIV вв., амфорами XIII–XIV вв., средневековыми монетами.
"На выставке можно познакомиться с вековой историей археологических исследований Судакской крепости, увидеть раритетные археологические предметы из фондов музея-заповедника, узнать о выдающихся археологах и реставраторах памятника. Каждый экспонат, представленный на выставке - особо ценен и говорит об истории нашего края, истории России в целом", - сказала Емец.
© Музей-заповедник "Судакская крепость"В Судаке открылась выставка "Свидетели эпохи", приуроченная к 100-летию начала археологических исследований Судакской крепости
1 из 4
В Судаке открылась выставка "Свидетели эпохи", приуроченная к 100-летию начала археологических исследований Судакской крепости
© Музей-заповедник "Судакская крепость"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
2 из 4
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
3 из 4
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
4 из 4
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
В Судаке открылась выставка "Свидетели эпохи", приуроченная к 100-летию начала археологических исследований Судакской крепости
© Музей-заповедник "Судакская крепость"
2 из 4
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Выставка продолжит работу до 21 декабря.
Начало систематическому изучению крепости положили работы, развернувшиеся с 1925–1926 годов, когда в Судаке был создан историко-археологический музей, а крепость стала филиалом Государственного исторического музея (Москва). Первый директор музея А. А. Фомин начал составление подробного плана оборонительных сооружений. В последующие десятилетия исследования вели А. И. Полканов, экспедиция ГАИМКа.
В 1946 году по Постановлению СНК СССР в Судаке работала историко-архитектурная экспедиция под руководством В. Ф. Маркузона. В 1948–1953 годах разведки проводили Н. В. Пятышева и В. П. Бабенчиков. В 1964–1976 годах Судакский отряд Крымской археологической экспедиции под руководством М. А. Фронджуло исследовал могильники IX–XVI веков, территорию Портовой части и объекты крепости.
Более 20 лет — с 1968 по 1991 год — Украинское специальное научно-реставрационное управление под руководством архитектора-реставратора Е. И. Лопушинской вело планомерные архитектурные исследования с целью полной консервации и реставрации сооружений. Позже раскопки на крепости вел археолог И. А. Баранов, а в новое время — В. В. Майко, Е. А. Айбабина, В. Г. Тур, Крымская Юго-Восточная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа.
С 2016 года возобновила работы археологическая экспедиция музея-заповедника под руководством старшего научного сотрудника В. А. Захарова.
Находки археологов стали частью коллекции музея-заповедника "Судакская крепость", насчитывающей более 17 тысяч предметов, извлеченных из культурного слоя и относящихся к археологическим культурам поздней античности (I–V вв. н. э.), Византийской империи (VII–VIII, X–XIII вв.), Хазарского времени (VII–XI вв.), Венецианского времени (вторая половина XIII — третья четверть XIV вв.), Генуэзской республики Солдайского консульства (1365–1475 гг.), Золотой Орды (XIII–XV вв.), Крымского ханства (1448–1778), Османской империи (1475–1778), Российской империи (1778–1854).
Читайте также на РИА Новости Крым: