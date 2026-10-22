https://crimea.ria.ru/20261022/v-evrope-takogo-net---ekspert-raskryl-unikalnost-sudaka-v-krymu-1160422654.html

В Европе такого нет - эксперт раскрыл уникальность Судака в Крыму

В Европе такого нет - эксперт раскрыл уникальность Судака в Крыму - РИА Новости Крым, 22.10.2026

В Европе такого нет - эксперт раскрыл уникальность Судака в Крыму

Средневековый Судак является уникальным объектом для изучения истории и археологии не только Крыма и России, но и всей Европы. Об этом в комментарии РИА Новости РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T18:04

2026-10-22T18:04

2026-10-22T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Средневековый Судак является уникальным объектом для изучения истории и археологии не только Крыма и России, но и всей Европы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.В Судаке открылся Пятый Всероссийский историко-археологический форум "Русь – Европа – Причерноморье – Византия". В этом году форум посвящен 100-летию начала археологических исследований Судакской крепости и ее окрестностей."Средневековый Судак — уникальный объект, который позволяет рассматривать практически все вопросы не только археологии, но и истории — не только Восточного Крыма и всего Крыма, но и всей Европы в целом. Здесь находился крупный порт, сходились торговые пути с Запада на Восток и с Востока на Запад", - сказал Майко, отвечая на вопрос о значимости археологических исследований на территории Судакской крепости и в ее окрестностях.По его словам, особенно активно значение Судака росло со второй половины X века, когда он стал одним из портов, через которые Византия поставляла товары практически во все страны Западной Европы, а также на Кавказ и далее в восточном направлении, вплоть до Средней Азии.Кроме того, изучение Судака позволяет рассматривать вопросы военного дела — сохранилась фортификация, — а также исторической топографии: где располагались дома, какие они образовывали кварталы, какие археологические находки свидетельствуют о торговых связях, отметил эксперт.Судакская крепость всегда привлекала археологов. Здесь же неоднократно организовывались конференции, посвященные итогам раскопок, отметил директор Института археологии Крыма РАН."Нынешняя конференция — продолжение этих традиций, которые берут начало еще с девяностых годов прошлого века, когда впервые попытались организовать Судакскую Научную конференцию. Конференции также успешно проходили в начале двухтысячных годов, а сейчас традиция возродилась — перед нами уже пятая конференция. Дай Бог дожить и до пятнадцатой, и до двадцать пятой", - подытожил Майко.В свою очередь, директор "Музея-заповедника "Судакская крепость" Светлана Емец в комментарии РИА Новости Крым отметила, что нынешние форум, конференция, а также и выставка "Свидетели эпохи", которая открылась в Консульском замке к 100-летию археологических исследований, посвящены "людям, которые вершили историю здесь, на судакской земле - археологам, реставраторам, исследователям, ученым, историкам – они выискивали историческую правду и доказывали ее"."На форум заявлено более 70 участников из разных субъектов Российской Федерации. Это Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Краснодар, Севастополь. Будет даже докладчик из Абхазии. Биография участников очень широкая, что подтверждает актуальность нашего форума и интерес научного мира к тому, что делает музей-заповедник "Судакская крепость", - прокомментировала Емец.По ее словам, доклады участников очень разноплановые. Не только об археологических исследованиях Судакской крепости в прошлом, но и о находках в настоящем, в этот полевой сезон.Директор музея-заповедника также отметила большой вклад археологов и реставраторов в изучение исторического процесса и сохранение средневекового форпоста.По ее словам, юбилейная дата — хороший повод осмыслить пройденное и наметить перспективы развития археологических исследований.При этом выставка "Свидетели эпохи", открывшаяся к 100-летию археологических исследований, знакомит с раритетными предметами из фондового собрания музея-заповедника: уникальными коллекциями монограмм X–XIII вв., курительными трубками XVII–XVIII вв., поливной керамикой XIII–XV вв., изделиями из металла X–XV вв., кувшинами и кумганами VIII–XIV вв., амфорами XIII–XIV вв., средневековыми монетами.Выставка продолжит работу до 21 декабря.Начало систематическому изучению крепости положили работы, развернувшиеся с 1925–1926 годов, когда в Судаке был создан историко-археологический музей, а крепость стала филиалом Государственного исторического музея (Москва). Первый директор музея А. А. Фомин начал составление подробного плана оборонительных сооружений. В последующие десятилетия исследования вели А. И. Полканов, экспедиция ГАИМКа.В 1946 году по Постановлению СНК СССР в Судаке работала историко-архитектурная экспедиция под руководством В. Ф. Маркузона. В 1948–1953 годах разведки проводили Н. В. Пятышева и В. П. Бабенчиков. В 1964–1976 годах Судакский отряд Крымской археологической экспедиции под руководством М. А. Фронджуло исследовал могильники IX–XVI веков, территорию Портовой части и объекты крепости.Более 20 лет — с 1968 по 1991 год — Украинское специальное научно-реставрационное управление под руководством архитектора-реставратора Е. И. Лопушинской вело планомерные архитектурные исследования с целью полной консервации и реставрации сооружений. Позже раскопки на крепости вел археолог И. А. Баранов, а в новое время — В. В. Майко, Е. А. Айбабина, В. Г. Тур, Крымская Юго-Восточная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа.С 2016 года возобновила работы археологическая экспедиция музея-заповедника под руководством старшего научного сотрудника В. А. Захарова.Находки археологов стали частью коллекции музея-заповедника "Судакская крепость", насчитывающей более 17 тысяч предметов, извлеченных из культурного слоя и относящихся к археологическим культурам поздней античности (I–V вв. н. э.), Византийской империи (VII–VIII, X–XIII вв.), Хазарского времени (VII–XI вв.), Венецианского времени (вторая половина XIII — третья четверть XIV вв.), Генуэзской республики Солдайского консульства (1365–1475 гг.), Золотой Орды (XIII–XV вв.), Крымского ханства (1448–1778), Османской империи (1475–1778), Российской империи (1778–1854).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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