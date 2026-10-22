https://crimea.ria.ru/20261022/v-bryanskoy-oblasti-dron-atakoval-stoyanku-gruzovikov---ranen-grazhdanin-belorussii-1160411837.html

В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии

В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии - РИА Новости Крым, 22.10.2026

В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии

В Брянской области при атаке ВСУ на стоянку большегрузов ранен один из водителей – гражданин Белоруссии, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Егор... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T11:50

2026-10-22T11:50

2026-10-22T11:50

брянская область

новости сво

белоруссия

егор ковальчук

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Брянской области при атаке ВСУ на стоянку большегрузов ранен один из водителей – гражданин Белоруссии, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Егор Ковальчук.По информации губернатора, мужчина госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь.В октябре гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника в Брянской области, медикам пришлось ампутировать женщине конечности. Отмечалось, что Минск усматривает в этом попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть скоординированных действий, направленных на вовлечение Белоруссии в конфликт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской областиМужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернаторВ Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей

брянская область

белоруссия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, новости сво, белоруссия, егор ковальчук, атаки всу