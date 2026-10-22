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В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии
В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии
В Брянской области при атаке ВСУ на стоянку большегрузов ранен один из водителей – гражданин Белоруссии, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Егор... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T11:50
2026-10-22T11:50
брянская область
новости сво
белоруссия
егор ковальчук
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Брянской области при атаке ВСУ на стоянку большегрузов ранен один из водителей – гражданин Белоруссии, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Егор Ковальчук.По информации губернатора, мужчина госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь.В октябре гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника в Брянской области, медикам пришлось ампутировать женщине конечности. Отмечалось, что Минск усматривает в этом попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть скоординированных действий, направленных на вовлечение Белоруссии в конфликт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской областиМужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернаторВ Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей
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РИА Новости Крым
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брянская область, новости сво, белоруссия, егор ковальчук, атаки всу
В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии

Гражданин Белоруссии ранен при атаке ВСУ на стоянку с фурами в Брянской области

11:50 22.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Брянской области при атаке ВСУ на стоянку большегрузов ранен один из водителей – гражданин Белоруссии, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Егор Ковальчук.
"В поселке Цветники Жуковского района украинский дрон атаковал стоянку большегрузов. Ранение получил водитель фуры, гражданин Республики Беларусь", - написал Ковальчук.
По информации губернатора, мужчина госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь.
В октябре гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника в Брянской области, медикам пришлось ампутировать женщине конечности. Отмечалось, что Минск усматривает в этом попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть скоординированных действий, направленных на вовлечение Белоруссии в конфликт.
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Брянская областьНовости СВОБелоруссияЕгор КовальчукАтаки ВСУ
 
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