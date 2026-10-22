В Алупке перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводков
На Южном берегу Крыма перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводков
17:15 22.10.2026 (обновлено: 17:26 22.10.2026)
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПоследствия паводка в Алупке
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Севастопольское шоссе на Южном берегу Крыма перекрыто для проезда в целях безопасности для ликвидации последствий паводков. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"Для обеспечения безопасности и работы техники силами ГАИ перекрыт участок дороги на Севастопольском шоссе в районе Алупки", - говорится в сообщении.
Сейчас в Алупке на вышедшей из берегов реке Хара-Баир спасатели экстренно построили временную дамбу.
"Это позволило отвести мощный поток воды от западных ворот Воронцовского дворца", - добавили в ведомстве .
Группировка сил и средств для ликвидации паводков в Большой Ялте увеличена до 300 человек и 50 единиц техники.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.