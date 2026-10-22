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В Алупке перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводков

В Алупке перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводков - РИА Новости Крым, 22.10.2026

В Алупке перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводков

Севастопольское шоссе на Южном берегу Крыма перекрыто для проезда в целях безопасности для ликвидации последствий паводков. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T17:15

2026-10-22T17:15

2026-10-22T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Севастопольское шоссе на Южном берегу Крыма перекрыто для проезда в целях безопасности для ликвидации последствий паводков. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Сейчас в Алупке на вышедшей из берегов реке Хара-Баир спасатели экстренно построили временную дамбу. Группировка сил и средств для ликвидации паводков в Большой Ялте увеличена до 300 человек и 50 единиц техники.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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