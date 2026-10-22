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В Алупке перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводков - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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В Алупке перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводков
В Алупке перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводков - РИА Новости Крым, 22.10.2026
В Алупке перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводков
Севастопольское шоссе на Южном берегу Крыма перекрыто для проезда в целях безопасности для ликвидации последствий паводков. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T17:15
2026-10-22T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Севастопольское шоссе на Южном берегу Крыма перекрыто для проезда в целях безопасности для ликвидации последствий паводков. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Сейчас в Алупке на вышедшей из берегов реке Хара-Баир спасатели экстренно построили временную дамбу. Группировка сил и средств для ликвидации паводков в Большой Ялте увеличена до 300 человек и 50 единиц техники.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, гу мчс рф по республике крым, паводки, подтопления, стихия, юбк, большая ялта, ялта, новости крыма
В Алупке перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводков

На Южном берегу Крыма перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводков

17:15 22.10.2026 (обновлено: 17:26 22.10.2026)
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПоследствия паводка в Алупке
Последствия паводка в Алупке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Севастопольское шоссе на Южном берегу Крыма перекрыто для проезда в целях безопасности для ликвидации последствий паводков. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"Для обеспечения безопасности и работы техники силами ГАИ перекрыт участок дороги на Севастопольском шоссе в районе Алупки", - говорится в сообщении.
Сейчас в Алупке на вышедшей из берегов реке Хара-Баир спасатели экстренно построили временную дамбу.
"Это позволило отвести мощный поток воды от западных ворот Воронцовского дворца", - добавили в ведомстве .
Группировка сил и средств для ликвидации паводков в Большой Ялте увеличена до 300 человек и 50 единиц техники.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.
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