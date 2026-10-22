Утраченные Украиной земли не являются ее территориями – Путин
Утраченные Украиной территории являются историческими землями России – Путин
21:37 22.10.2026 (обновлено: 21:44 22.10.2026)
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер с надписью "Мы – русский Донбасс!" на здании в Донецке
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Говорить о каких-то территориальных потерях Украины неуместно, так как утраченные ею регионы являются землями исторической России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это не их территория, это территория исторической России. Тем более, что люди, проживающие на этих территориях, проголосовали за независимость государственную и в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно", - сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.
В среду Зеленский в эфире телеканала Fox News ответил утвердительно на вопрос о том, готова ли Украина принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий. На вопрос журналиста о том, согласился бы он на мирный договор, который "замораживает все как есть сейчас" и сохраняет за Киевом "75% территории страны или больше, независимо от того, как все началось", Зеленский ответил: "Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить эту войну".