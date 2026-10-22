https://crimea.ria.ru/20261022/utrachennye-ukrainoy-zemli-ne-yavlyayutsya-ee-territoriyami--putin-1160444621.html

Утраченные Украиной земли не являются ее территориями – Путин

Утраченные Украиной земли не являются ее территориями – Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Утраченные Украиной земли не являются ее территориями – Путин

Говорить о каких-то территориальных потерях Украины неуместно, так как утраченные ею регионы являются землями исторической России. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T21:37

2026-10-22T21:37

2026-10-22T21:44

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Говорить о каких-то территориальных потерях Украины неуместно, так как утраченные ею регионы являются землями исторической России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В среду Зеленский в эфире телеканала Fox News ответил утвердительно на вопрос о том, готова ли Украина принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий. На вопрос журналиста о том, согласился бы он на мирный договор, который "замораживает все как есть сейчас" и сохраняет за Киевом "75% территории страны или больше, независимо от того, как все началось", Зеленский ответил: "Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить эту войну".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261021/zelenskiy-soglasilsya-s-poterey-25-territoriy-dlya-chego-on-eto-zayavil-1160394748.html

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владимир путин (политик), россия, политика, украина, новые регионы россии