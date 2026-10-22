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Украину ждет незавидная судьба Европы – политолог

Украину ждет незавидная судьба Европы – политолог - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Украину ждет незавидная судьба Европы – политолог

Украину ждет незавидная судьба Европы в связи с политикой замещения населения мигрантами из Ближнего Востока и Азии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T22:36

2026-10-22T22:36

2026-10-22T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Украину ждет незавидная судьба Европы в связи с политикой замещения населения мигрантами из Ближнего Востока и Азии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, историк Армен Гаспарян.Он отметил, что скакавшие на майдане в 2013 году требовали для Украины европейского пути, не понимая, что процветание Европе обеспечила Россия, отметил Гаспарян. Именно благодаря дешевым российским энергоресурсам, в частности газу, европейский средний класс и "нарастил жирок", которому так завидовали стремящиеся в ЕС украинцы."Когда говорилось о том, что мы хотим в Европу, что "Украина – цэ Европа" и "Мы – цэ европейцы", то это же не по отношению к миллионам мигрантов, к арабским кварталам в Париже. Нет, речь шла именно про этот пресловутый средний класс", – сказал Гаспарян.Но Европе хотелось больше и дешевле, и она прогадала, поставив на карту все, но не туда. То есть поверив увещеваниям и откликнувшись на зов глобалистов, а том числе экс-президента США Джо Байдена, который пообещал победу над Россией и контроль над ее полезными ископаемыми по итогу конфликта с использованием Украины, добавил он."Последовали события, связанные с началом специальной военной операции и введением европейцами санкций (против РФ – ред.). Но все пошло не так. В результате экономика Европы имеет могучие проблемы. И надо что-то с этим сделать, но некогда. Потому что вся энергия уходит на поддержку Украины", – сказал Гаспарян.В итоге Европу с лютой силой атаковали мигранты, развивать экономику она не в силах, выкладывая деньги "на любую хотелку Зеленского", ей угрожает социальный взрыв, и Украине в этой связи ничего хорошего не светит, считает эксперт.Но не только их. На фоне тотальной мобилизации и сокращения трудовых ресурсов нет рабочей силы, из-за чего завозить ее на Украину стали из Шри-Ланки, Индии, Пакистана и других стран Азии и Ближнего Востока. А это уже путь к демографическому кризису и всему тому, что происходит в Европе, считает эксперт."Если власть собирается замещать мужское население выходцами из Ближнего Востока, Пакистана или еще откуда-то, и ограничимся тем, что привезли людей с совершенно другим ментальным кодом, другой религии, для которых вышиванка никогда не будет оберегом и Тарас Шевченко – это никто, и которые очень быстро будут занимать квартал и дальше расширяться численно, – вы получите ровно все то же самое", – сказал Гаспарян."Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории Украины Для Украины это очень серьезная проблема, избежать которой в случае продолжения процесса наполнения Европы мигрантами она не сможет ни при каких обстоятельствах, считает эксперт."Даже если бы она захотела поставить некий кордон. В их стремлении в Европу это исключено. Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии – ред.) им быстренько объяснит, что, ребятки, так не будет", – резюмировал эксперт.История "свободной" Украины завершается: какой цели достиг майдан 2014 годаВ мае 2026 года глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник допустил, что в ближайшие годы Киеву придется открыть границы для иностранцев из-за нехватки рабочих рук. Чиновник допустил, что украинцы могут стать в какой-то степени "смесью индуса, бангладешца и так далее", поскольку таким будет "путь" Украины, назвав более важными аспектами уплату мигрантами налогов и становление частью "политической нации".Журналист Руслан Коцаба, анализируя процесс завоза мигрантов в Ивано-Франковскую область, ранее заявил, что речь идет не только об экономических изменениях, но и о серьезной трансформации демографической ситуации, поскольку Украина сталкивается с процессом замещения населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России депортировали около 100 тысяч мигрантовКто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнениеТрагедия "евромайдана" – куда забрела Украина и есть ли обратный путь

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мнения, армен гаспарян, украина, европейский союз (ес), европа, мигранты, общество, политика